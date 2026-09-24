Tài xế Hà Nội bị phạt 23 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe vi phạm hàng loạt lỗi trên đường cao tốc

Theo Page Cục Cảnh sát giao thông, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội vừa xử phạt nặng một tài xế điều khiển xe ô tô có nhiều hành vi vi phạm theo nội dung phản ánh của người dân.

Trước đó, ngày 21/9/2026, Đội CSGT đường bộ số 11, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã làm việc với anh N.V.D để xác minh người điều khiển xe ô tô con biển số 29A-359.xx có nhiều hành vi vi phạm theo nội dung phản ánh của người dân tới số điện thoại Zalo của đồng chí Cục trưởng Cục CSGT.

Hình ảnh xe ô tô vi phạm (ảnh cắt từ video của Cục Cảnh sát giao thông)

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định ông N.V.D (SN 1972, trú phường Hoàng Mai, Hà Nội) là người điều khiển phương tiện và đã thực hiện các hành vi vi phạm vào 7h46 ngày 14/9/2026, gồm:

- Điều khiển xe chạy ở làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc;

- Chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước khi chạy trên đường cao tốc;

- Dừng xe không đúng nơi quy định trên đường cao tốc.

Đội CSGT đường bộ số 11 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N V D về các hành vi vi phạm trên theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP.

Với các hành vi trên, lái xe bị xử phạt 23.000.000 đồng và trừ 06 điểm giấy phép lái xe.