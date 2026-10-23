Tài xế gây tai nạn rồi rời khỏi hiện trường

Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 19/10, tại Km 32+300 Quốc lộ 8A thuộc xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Xe ô tô do Phạm Trọng Đạo điều khiển đã va chạm với một phụ nữ đi xe đạp điện. Sau khi va chạm, tài xế đã điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường. Nạn nhân bị thương nặng và tử vong sau đó.

Phạm Trọng Đạo tại Cơ quan Công an (Ảnh CAHT)

Nhận tin báo, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an xã Hương Sơn lập tức triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác minh, điều tra.

Sau hơn 3 giờ truy tìm, đến 21 giờ 30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã xác định được phương tiện gây án là xe ô tô biển kiểm soát 89H-087.60 và Phạm Trọng Đạo là người điều khiển. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận đã sử dụng rượu, bia trước khi lái xe.

Cơ quan điều tra Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và tạm giữ đối với Phạm Trọng Đạo về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” để tiếp tục điều tra, làm rõ.