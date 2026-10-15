Tài xế gây tai nạn làm nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long lãnh án 2 năm 6 tháng tù giam

Bị cáo Trung tại tòa. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Hội đồng xét xử còn buộc bị cáo Trung phải bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 246 triệu đồng gồm các chi phí mai táng nạn nhân và tổn thất tinh thần.

Hội đồng xét xử nhận định: Vụ án xảy ra do lỗi hoàn toàn của bị cáo Trung, dẫn đến hậu quả nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân tử vong. Trung biết rõ các quy định an toàn giao thông nhưng không thực hiện đúng. Trung có các tình tiết giảm nhẹ như: gia đình nộp khắc phục hậu quả, nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, phạm tội lần đầu… Tuy nhiên, bị cáo chưa khai báo thật chính xác sự thật sau khi vụ án xảy ra, không có thái độ hối lỗi.

Theo cáo trạng, sáng 4/9/2024, Trung lái xe tải trên Tỉnh lộ 901, khi vượt ô-tô đang dừng bên đường đã lấn sang phần đường ngược chiều. Ba nữ sinh 14 tuổi đi xe đạp điện chạy tới; Nguyễn Ngọc Bảo Trân va vào xe bạn phía trước, ngã xuống đường và bị bánh xe tải chèn qua, tử vong. Công an huyện Trà Ôn ban đầu không khởi tố vụ án. Gia đình nạn nhân khiếu nại nhưng cơ quan kiểm sát địa phương bác đơn.

Ngày 28/4/2025, Nguyễn Vĩnh Phúc, cha của Trân, mang súng đến nhà bắn Trung rồi tự sát. Trung sống sót nhưng bị thương nặng, có thời điểm liệt nửa người, tri giác gần như mất hoàn toàn.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao kiểm tra hồ sơ và cho rằng việc bác khiếu nại trước đó chưa bảo đảm căn cứ pháp luật, Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố vụ án. Trung sau đó bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Quang cảnh phiên tòa. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Theo hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Km08, Tỉnh lộ 901 thuộc địa bàn ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân. Quá trình điều tra, khám nghiệm hiện trường và kết quả giám định pháp y, kỹ thuật hình sự của cơ quan chức năng đã xác định rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn đau lòng.

Giải thích về quá trình xử lý vụ án, cơ quan chức năng cho biết, quá trình điều tra được thực hiện hết sức khẩn trương.

Việc tiến hành các bước tố tụng có thời điểm phải kéo dài so với dự kiến là do tình trạng sức khỏe của bị can chưa ổn định, chưa bảo đảm điều kiện làm việc theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự.

Ngay khi có kết luận giám định về việc bị can đủ điều kiện sức khỏe, cơ quan tiến hành tố tụng đã nhanh chóng hoàn tất hồ sơ, kết luận điều tra để đưa vụ án ra xét xử công khai.