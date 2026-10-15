Tài xế gây tai nạn khiến nữ sinh tử vong chưa ăn năn hối cải

Ngày 15/10, TAND khu vực 4 (tỉnh Vĩnh Long) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992, ngụ xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) mức án 2 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo HĐXX, trong vụ án này, bị cáo có lỗi hoàn toàn, dẫn đến tai nạn khiến nữ sinh tử vong. Hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội danh trên. Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc đại diện hợp pháp của bị cáo (cha, mẹ bị cáo) bồi thường cho phía bị hại hơn 245 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Trung thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố nhưng chưa khai báo đầy đủ, chưa thể hiện rõ sự ăn năn hối cải. HĐXX đã xem xét hồ sơ vụ án, diễn biến tại phiên tòa, tính chất, mức độ và hành vi phạm tội và tuyên mức án trên.

Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung tại phiên tòa sáng 15/10.

Như Báo CAND đã thông tin, theo cáo trạng, sáng 4/9/2024, Trung lái xe tải mang biển kiểm soát 84C-102.77 lưu thông trên tỉnh lộ 901. Khi đến xã Vĩnh Xuân, xe tải va chạm với xe đạp điện khiến nữ sinh bị thương nặng và tử vong.

Căn cứ kết quả điều tra, nguyên nhân dẫn đến tai nạn được xác định là do Trung điều khiển xe tải vượt ôtô bán tải mang biển kiểm soát 61C-567.14, lấn sang phần đường bên trái, dẫn đến va chạm khiến nữ sinh tử vong.

Trong quá trình chờ giải quyết khiếu nại về vụ tai nạn, ngày 28/4/2025, Nguyễn Vĩnh Phúc (SN 1983, cha ruột nữ sinh) đã dùng súng bắn vào đầu Trung, gây thương tích nặng. Sau khi gây án, Phúc tự bắn vào đầu để tự sát và tử vong.

Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án giết người, sau đó đình chỉ điều tra do người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết.

Ngày 7/5/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, sau đó khởi tố bị can đối với Trung.