Tài xế gãy chân sau va chạm liên hoàn giữa 5 ô tô trên cao tốc

Thông tin ban đầu, khoảng 1h ngày 27/10, tài xế Nguyễn Văn Hoài Phúc (SN 1998, ngụ tỉnh Đồng Tháp) lái xe tải mang biển kiểm soát 63C-039.24 lưu thông trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương, hướng từ TP Hồ Chí Minh về Trung Lương.

Ô tô tải do tài xế Phúc cầm lái lưu thông đến Km44, đoạn qua xã Tân Hương, đã va chạm liên tiếp vào bên phải xe ô tô biển số 67A-289.31 và xe ô tô biển số 84A-129.13.

Tiếp đó, xe tải nói trên va chạm tiếp vào đuôi xe ô tô tải biển số 64H-016.78, làm xe này va chạm vào phần sau thùng container trên sơ mi rơ-moóc biển số 50RM-200.20 của xe đầu kéo phía trước.

Hiện trường vụ va chạm liên hoàn trên cao tốc.

Hậu quả, tài xế Phúc bị chấn thương, gãy chân, được đưa đến cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang. Tại hiện trường, các phương tiện có liên quan đều bị hư hỏng, cabin và phần đuôi một số xe biến dạng.

Lực lượng chức năng tiến hành công tác khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 (Cục CSGT, Bộ Công an) đã phối hợp với các lực lượng chức năng, Công an tỉnh Đồng Tháp tiến hành khám nghiệm hiện trường, phân luồng, điều tiết giao thông, tạo điều kiện cho các phương tiện lưu thông thuận lợi.