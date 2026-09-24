Tài xế đi vào làn khẩn cấp, chặn đầu xe khác tại Hà Nội nhận phạt nặng

Sau phản ánh của người dân, CSGT xác minh tài xế ô tô đi làn khẩn cấp, chuyển làn không báo trước và dừng xe trên cao tốc.

Thông tin từ Cục CSGT cho biết, Đội CSGT đường bộ số 11, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội vừa xác minh, xử lý tài xế ô tô biển số 29A-359.xx có nhiều hành vi vi phạm trên đường cao tốc sau khi nhận được phản ánh của người dân qua Zalo của Cục trưởng Cục CSGT.

Theo đó, ngày 21/9, Đội CSGT đường bộ số 11 đã làm việc với ông N.V.D. (SN 1972, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội), xác định ông là người điều khiển chiếc ô tô nói trên vào 7h46 ngày 14/9.

Hình ảnh được người dân ghi lại cho thấy, trong quá trình lưu thông trên đường cao tốc, chiếc ô tô có hành vi đi vào làn dừng xe khẩn cấp. Phương tiện sau đó chuyển làn nhưng không có tín hiệu báo trước và dừng xe không đúng nơi quy định.

Tài xế ô tô biển 29A-359.xx bị phạt 23 triệu đồng, trừ 6 điểm GPLX sau loạt vi phạm trên cao tốc.

Qua xác minh, Đội CSGT đường bộ số 11 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N.V.D. về 3 hành vi trên theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Với các vi phạm này, ông N.V.D. bị xử phạt tổng cộng 23 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Việc đi vào làn dừng xe khẩn cấp, chuyển làn không báo trước hoặc dừng xe không đúng quy định trên cao tốc có thể tạo ra tình huống bất ngờ cho các phương tiện đang lưu thông với tốc độ cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm.

CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện chấp hành quy định về làn đường, chuyển làn và dừng, đỗ khi lưu thông trên cao tốc. Trường hợp phương tiện gặp sự cố hoặc phát sinh tình huống cần hỗ trợ, người dân cần liên hệ lực lượng chức năng để được hướng dẫn, xử lý.