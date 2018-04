Tài xế đánh lái cứu 2 nữ sinh nói gì về khoản bồi thường?

Đánh lái cứu được mạng 2 nữ sinh nhưng tài xế xe tải đang đứng trước nguy cơ nợ nần do phải bồi thường.

Anh Đỗ Văn Tiến - tài xế xe tải đánh lái cứu mạng 2 nữ sinh

Liên quan đến vụ TNGT liên hoàn giữa xe tải với 2 xe ô tô con, trao đổi với PV Báo Giao thông, anh Đỗ Văn Tiến - tài xế xe tải cho biết, anh đang rất lo lắng khi phải bồi thường cho 2 chiếc xe mà mình va phải sau khi đánh lái cứu mạng 2 nữ sinh.

Theo đó, anh Tiến cho biết, hôm 31/3, anh đã làm việc với cơ quan công an và các chủ xe về việc bồi thường 2 xe ô tô con do mình đâm phải và xử lý vụ tai nạn. Do vẫn chưa thống nhất cụ thể việc đền bù, sửa chữa 2 chiếc xe ô tô nên cơ quan công an đã hẹn các bên sang đầu tuần sau lên để tiếp tục giải quyết.

“Về phía bảo hiểm, sau khi xem xét họ quyết định chi trả 100 triệu cho cả 3 chiếc xe gồm xe tải do tôi điều khiển và 2 xe ô tô kia vì các xe chỉ mua bảo hiểm bắt buộc. Chủ 2 chiếc xe ô tô cũng yêu cầu tôi phải sửa chữa và thay mới toàn bộ những chỗ hư hỏng, có cả những vết xước trước đó trên xe. Như thế số tiền phải đền sẽ rất lớn và việc bồi thường như vậy là khá nặng đối với tôi”, anh Tiến cho biết thêm.

Hiện, cơ quan công an vẫn chờ 2 bên thỏa thuận về thủ tục đền bù để quyết định giải quyết vụ tai nạn.

Được biết, sau khi clip về cú đánh lái của anh Tiến được chia sẻ rộng rãi trên một số diễn đàn, các trang mạng xã hội, nhiều người đã bày tỏ sự cảm phục và kêu gọi mọi người cùng ủng hộ, chia sẻ khó khăn với gia đình anh Tiến.

Vũ Đạt