Tài xế Đà Nẵng từ chối 300.000 đồng của nữ du khách, nói một câu khiến nhiều người cảm động

Những ngày qua, đoạn clip ghi lại hình ảnh một nam tài xế tại Đà Nẵng chủ động từ chối nhận số tiền cao gấp hơn 10 lần giá cước từ nữ du khách nước ngoài đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Trong đoạn video, thay vì nhận số tiền lớn hơn nhiều so với giá trị chuyến xe, nam tài xế đã giải thích để nữ du khách hiểu về các mệnh giá tiền Việt Nam, tránh xảy ra nhầm lẫn tương tự.

Người xuất hiện trong đoạn clip là anh Huỳnh Lê Quốc Khánh (32 tuổi, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Trao đổi với VietNamNet ngày 7/10, anh Khánh cho biết tối 5/10, anh nhận một cuốc xe qua ứng dụng, chở nữ du khách Hàn Quốc từ phường Hải Châu đến đường Dương Đình Nghệ, phường An Hải. Giá cước chuyến đi là 26.000 đồng.

Khi đến nơi, nữ du khách loay hoay tìm tiền do chưa quen với các mệnh giá tiền Việt Nam. Anh Khánh vừa nói vừa ra hiệu cho khách đưa 3 tờ 10.000 đồng để thanh toán, sau đó anh sẽ trả lại tiền thừa.

Tuy nhiên, nữ du khách lại lấy ra 3 tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng. Nhận thấy khách đã nhầm mệnh giá, anh Khánh lập tức xua tay và giải thích đây không phải số tiền cần thanh toán.

Để vị khách dễ hiểu, nam tài xế lấy một tờ 10.000 đồng đưa cho nữ du khách xem. Sau đó, vị khách tìm được 30.000 đồng để trả tiền xe. Anh Khánh nhận tiền và trả lại phần tiền thừa.

Trước khi nữ du khách rời đi, anh Khánh còn chỉ vào tờ 100.000 đồng và giải thích để khách ghi nhớ mệnh giá này, tránh nhầm lẫn trong những lần thanh toán sau. Hiểu được sự việc, nữ du khách mỉm cười, nói lời cảm ơn rồi vui vẻ rời đi.

“Tôi đơn giản chỉ muốn lấy đúng số tiền mình kiếm được, dù nó nhiều hay ít”, anh Khánh chia sẻ.

Theo anh Khánh, trong thời gian chạy xe, anh nhiều lần gặp du khách nước ngoài lúng túng khi sử dụng tiền mặt Việt Nam. Có trường hợp đưa những tờ tiền mệnh giá lớn để thanh toán cho những chuyến xe chỉ có giá vài chục nghìn đồng.

Anh Khánh bắt đầu chạy xe công nghệ từ tháng 11/2025. Bên cạnh công việc chở khách, anh thường trò chuyện, giới thiệu các địa điểm tham quan, ăn uống và gợi ý những nơi vui chơi tại Đà Nẵng khi khách có nhu cầu.

Nam tài xế cho biết tình huống với nữ du khách Hàn Quốc là một kỷ niệm đáng nhớ trong thời gian làm công việc này. Theo anh, với du khách, một chuyến đi không chỉ đơn thuần là đến được nơi cần đến mà còn là những trải nghiệm trong suốt hành trình.

“Tôi nghĩ khách đi du lịch thì điều quan trọng là có những trải nghiệm vui vẻ, đáng nhớ. Mình giúp được họ một chút thì cũng thấy vui”, anh Khánh nói.