Tài xế công nghệ, shipper có thể được đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Sáng 21/10, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình Quốc hội tờ trình dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH).

Dự thảo luật sửa đổi quy định về đối tượng người hoạt động không chuyên trách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Dự thảo Luật bổ sung, sửa đổi quy định theo hướng Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định việc tham gia BHXH bắt buộc đối với người làm việc không có quan hệ lao động, người làm việc trên nền tảng số có việc làm, thu nhập ổn định, thường xuyên trên cơ sở đề xuất của Chính phủ phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ.

Việc này để bảo đảm có lộ trình mở rộng độ bao phủ của chính sách BHXH phù hợp, khả thi đối với nhóm đối tượng người làm việc không có quan hệ lao động, người làm việc trên nền tảng số.

Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình dự luật

Hiện nay, Đảng ủy Chính phủ đang nghiên cứu xây dựng nghị quyết mới về chính sách tiền lương và BHXH để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Nội dung này sẽ được Chính phủ chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo cùng các cơ quan nghiên cứu thể chế hoá cụ thể sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua nghị quyết mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội.

Bên cạnh đó, dự thảo sửa đổi khái niệm bảo hiểm hưu trí bổ sung theo hướng cho phép cá nhân người lao động trực tiếp tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung trên cơ sở tự nguyện, thay vì chủ yếu tham gia thông qua người sử dụng lao động.

Dự thảo sửa đổi cách xác định mức trợ cấp một lần đối với người lao động có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỉ lệ hưởng lương hưu tối đa. Nội dung sửa đổi tập trung làm rõ mức hưởng đối với các trường hợp nghỉ hưu, qua đó bảo đảm việc tính trợ cấp được thống nhất và phù hợp với từng trường hợp nghỉ hưu...

Cần đánh giá tác động kỹ lưỡng, đa chiều

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, với đối tượng tham gia BHXH, Ủy ban cơ bản tán thành về nguyên tắc với đề xuất, giải trình của Chính phủ. Việc này nhằm từng bước mở rộng diện tham gia, bảo đảm quyền lao động, quyền an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và thực hiện mục tiêu của Nghị quyết 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Tuy nhiên, việc quy định nhóm đối tượng "người làm việc không có quan hệ lao động, người làm việc trên nền tảng số" thuộc phạm vi tham gia BHXH bắt buộc là rất rộng, chưa bảo đảm tính khả thi, cần được cân nhắc, đánh giá tác động kỹ lưỡng, đa chiều.

Cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ tiếp tục xem xét và thực hiện đầy đủ kết luận 276 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghiên cứu, bổ sung trong dự luật quy định rõ đối tượng và thời điểm cụ thể triển khai thực hiện.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh

Trường hợp chưa thể quy định rõ đối tượng, thời điểm triển khai, chưa đạt được sự đồng thuận của đối tượng dự kiến sẽ phải tham gia BHXH bắt buộc, đề nghị Chính phủ sửa đổi nội dung này khi sửa đổi toàn diện Luật BHXH do quy định hiện hành đã bao phủ các trường hợp mà Chính phủ đề xuất.

Về bảo hiểm hưu trí bổ sung, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ giữ nguyên như quy định luật hiện hành. Bởi việc bổ sung đối tượng là chưa phù hợp với quan điểm đã được lựa chọn khi xây dựng Luật BHXH 2024 và Chính phủ chưa làm rõ hiệu quả việc thực hiện chính sách bảo hiểm hưu trí bổ sung thời gian qua. Cùng với đó, số người tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung theo hình thức chỉ riêng người lao động tham gia rất ít (111 người).