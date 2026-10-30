Tài xế còn lúng túng ngày đầu tổ chức lại giao thông quanh sân bay Tân Sơn Nhất

Theo ghi nhận của PV Báo Xây dựng sáng 30/10, trên các tuyến đường Lê Văn Sỹ và Nguyễn Trọng Tuyển, lực lượng chức năng đã lắp đặt pano thông báo cấm ô tô lưu thông trên đoạn từ đường Bùi Thị Xuân đến đường Hoàng Văn Thụ.

Pano thông báo cấm ô tô lưu thông trên đường Lê Văn Sỹ, đoạn từ Bùi Thị Xuân đến Hoàng Văn Thụ, từ ngày 30/10.

Trên các tuyến đường Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa và khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả, lượng phương tiện khá đông, di chuyển chậm nhưng chưa xảy ra ùn ứ. Trong những giờ đầu triển khai phương án mới, một số tài xế còn lúng túng khi tiếp cận các pano thông báo và điều chỉnh hướng di chuyển.

Ông Minh (50 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Nhất), người buôn bán trên đường Bùi Thị Xuân cho biết, dù cơ quan chức năng đã lắp đặt pano thông báo cấm ô tô lưu thông, một số tài xế vẫn đi theo thói quen cũ, từ đường Bùi Thị Xuân rẽ phải vào đường Hoàng Văn Thụ.

Khi nhận ra nội dung thông báo, một số tài xế phải quay đầu đi theo hướng được phép.

Tại khu vực đường Phổ Quang, trước cổng Bệnh viện Tâm Anh, một số tài xế còn lúng túng trước quy định cấm ô tô rẽ trái từ cổng bệnh viện vào đường Phổ Quang trong khung giờ 6h - 22h. Một số phương tiện chưa chú ý đến nội dung thông báo nên vẫn di chuyển theo hướng cũ.

Một số tài xế vẫn lưu thông theo thói quen cũ, như rẽ phải từ đường Bùi Thị Xuân vào đường Hoàng Văn Thụ hoặc rẽ trái từ cổng Bệnh viện Tâm Anh ra đường Phổ Quang.

Tại đường Cộng Hòa, thay đổi đáng chú ý là các phương tiện đi từ hướng mũi tàu Trường Chinh được phép rẽ trái vào đường C12.

Ông Hà (58 tuổi, ngụ phường Tân Bình), bảo vệ tại một quán cà phê ở khu vực Cộng Hòa - C12, cho biết đoạn mũi tàu từ cầu Tham Lương đến giao lộ Trường Chinh - Cộng Hòa thường xuyên xảy ra ùn ứ kéo dài.

Tình trạng này diễn ra trong bối cảnh một số đoạn đường dọc tuyến metro số 2 như Trường Chinh, Tân Kỳ Tân Quý và Huỳnh Văn Gấm bắt đầu được rào chắn một phần lòng đường để thi công ga ST9 (Bà Quẹo).

Theo ông Hà, trong ngày đầu triển khai phương án tổ chức giao thông mới, dù lượng phương tiện khá đông vào giờ cao điểm, giao thông tại khu vực cơ bản thông suốt, không xảy ra ùn ứ.

Ông Hà cho biết, trước đây, ô tô muốn vào trung tâm thành phố thường di chuyển theo đường Cộng Hòa. Nay, các phương tiện được phép rẽ trái vào đường C12 để đến nhà ga T3, kết nối với đường 18E và đường Phan Thúc Duyện đến vòng xoay Lăng Cha Cả. Theo ông, thay đổi này giúp giảm áp lực giao thông trên đường Cộng Hòa, nhất là vào giờ cao điểm buổi sáng.

"Tôi thấy phương án rất hợp lý. Sáng nay, tình hình giao thông quanh khu vực đã ổn định, thông thoáng hẳn so với mấy bữa trước", ông Hà nói.

Các phương tiện lưu thông qua giao lộ Cộng Hòa - C12 sau khi điều chỉnh tổ chức giao thông.

Trước đó, Sở Xây dựng TP.HCM đã ban hành văn bản thống nhất phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại một số tuyến đường, giao lộ quanh sân bay Tân Sơn Nhất. Các phương án được áp dụng từ ngày 30/10.

Trên đường Lê Văn Sỹ, đoạn từ Bùi Thị Xuân đến Hoàng Văn Thụ, ô tô bị cấm lưu thông theo hướng về Hoàng Văn Thụ. Trên đường Cộng Hòa, các loại xe đi từ hướng mũi tàu Trường Chinh được phép rẽ trái vào đường C12, thay cho quy định hiện nay cấm một số loại xe. Trên đường Phổ Quang, tại khu vực trước Bệnh viện Tâm Anh, ô tô từ bệnh viện đi ra bị cấm rẽ trái trong khung giờ 6h - 22h để giảm xung đột giao thông.

Giao thông khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả ổn định, thông thoáng trong sáng 30/10.

Vòng xoay Lăng Cha Cả tiếp tục được tổ chức theo dạng vòng xoay kết hợp đèn tín hiệu. Cơ quan chức năng sẽ bổ sung một trụ đèn tín hiệu bên phải đường Cộng Hòa để điều tiết phương tiện qua khu vực.

Tại hai giao lộ Cộng Hòa - Ấp Bắc và Cộng Hòa - Tân Kỳ Tân Quý, các đơn vị sẽ điều chỉnh pha và thời lượng đèn tín hiệu. Nút giao Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, được bổ sung vạch sơn mũi tên chỉ hướng, giữ nguyên tiểu đảo hiện hữu.