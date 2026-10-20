Tài xế có cồn không chấp hành hiệu lệnh CSGT, đối diện mức phạt 26 triệu

Theo thông tin từ lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai, vào ngày 17/10/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại Km191+600 Quốc lộ 70, thuộc phường Lào Cai, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 2 phát hiện xe ô tô tải mang biển kiểm soát 24C-111.XX và ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Tuy nhiên, người điều khiển xe không chấp hành hiệu lệnh dừng phương tiện. Tổ công tác đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra, xử lý theo quy định.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện là anh C.P.T. (sinh năm 1990, trú tại xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai). Kết quả đo nồng độ cồn trong hơi thở cho thấy tài xế có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 mg/l khí thở.

Tài xế xe tải ở Lào Cai bị lập biên bản về hai hành vi có nồng độ cồn trong hơi thở và không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của CSGT. Tổng mức phạt dự kiến là 26 triệu đồng. (Ảnh Phòng CSGT Lào Cai)

Căn cứ thông tin xử lý vụ việc, lực lượng CSGT lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế về hai hành vi.

Cụ thể, với hành vi điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 mg/l khí thở, tài xế bị áp dụng mức phạt dự kiến 7 triệu đồng theo điểm c khoản 6 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP.

Đối với hành vi không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông, mức phạt dự kiến là 19 triệu đồng theo điểm c khoản 9 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP.

Theo thông tin được cung cấp, tổng mức phạt dự kiến đối với hai hành vi là 26 triệu đồng. Phương tiện cũng bị tạm giữ để giải quyết theo quy định; tài xế bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Việc điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia và không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng có thể làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông, đe dọa tính mạng, sức khỏe của người tham gia giao thông.