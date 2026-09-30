Tài xế chiếm đoạt 30.000 USD của khách nước ngoài rồi trốn vào Nha Trang

Công an tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân. Ảnh: Công an

Ngày 30/9, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng), đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (SN 1983, tạm trú tại phường An Hải, TP Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 17/9, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo của anh W.Q. (SN 1996) về việc bị chiếm đoạt 30.000 USD.

Cụ thể, do có nhu cầu đổi ngoại tệ, anh W.Q. nhiều lần nhờ Trần Văn Quân làm dịch vụ đổi tiền. Ngày 13/9, anh W.Q. liên hệ với Quân qua tài khoản WeChat có tên “Wang”, đề nghị đổi USD sang tiền Trung Quốc.

Trưa 13/9, Quân điều khiển ô tô đến nơi ở của W.Q. tại phường An Hải, sau đó W. Q giao cho Quân 30.000 USD, nhờ đổi sang tiền Trung Quốc và chuyển toàn bộ số tiền sau khi quy đổi vào tài khoản ngân hàng của mình. Lúc này, Quân cho biết chưa có sẵn tiền, cần tìm người để đổi rồi mới chuyển lại.

Tin tưởng do đã nhiều lần giao dịch trước đó, anh W.Q. đồng ý, cung cấp mã QR tài khoản ngân hàng cho Quân rồi đi.

Tuy nhiên, sau khi nhận 30.000 USD, Quân nảy sinh ý định chiếm đoạt. Quân chặn liên lạc, xóa kết bạn với anh W.Q. trên WeChat rồi điều khiển ô tô rời Đà Nẵng, chạy thẳng vào Nha Trang để lẩn trốn.

Ngay sau đó, nạn nhân đã trình báo cơ quan Công an. Lực lượng Công an đã vào cuộc điều tra, truy xét khẩn trương, xác định rõ nghi phạm.

Tiếp tục lần theo hành trình của Quân, lực lượng Công an xác định Quân đã rời Đà Nẵng và đang lẩn trốn tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ngay khi xác định được nơi Quân ẩn náu, Phòng Cảnh sát hình sự lập tức cử Tổ công tác phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa triển khai bắt giữ, đưa Quân về cơ quan Công an để đấu tranh, làm rõ.

Khi kiểm tra hành chính, lực lượng Công an phát hiện trong chiếc ba lô màu đen Quân mang theo có 30.000 USD đúng bằng số tiền anh W.Q. trình báo bị chiếm đoạt.

Trước tài liệu, chứng cứ thu thập được cùng số tiền được phát hiện, thu giữ, Quân đã khai nhận hành vi chiếm đoạt 30.000 USD của anh W.Q. Tang vật tạm giữ gồm 30.000 USD; 1 ô tô; 1 điện thoại di động cùng một số vật dụng, giấy tờ tùy thân của Trần Văn Quân.

Hiện Công an tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.