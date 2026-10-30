Tài xế chia sẻ kinh nghiệm lưu thông an toàn trên đường đèo dốc, sương mù QL6 qua Sơn La

Đường đèo núi, không được chủ quan

Quốc lộ 6 là tuyến giao thông huyết mạch kết nối Hà Nội với các tỉnh Tây Bắc, trong đó đoạn qua Sơn La có nhiều cung đường đèo dốc, quanh co, địa hình phức tạp.

Một số khu vực như đèo Thung Khe, dốc Cun và những đoạn đường qua địa bàn huyện Vân Hồ, Mộc Châu, Yên Châu, Mai Sơn cũ của tỉnh Sơn La tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nếu người lái thiếu tập trung hoặc không làm chủ tốc độ.

Theo chia sẻ của những tài xế thường xuyên lưu thông trên tuyến, điều quan trọng nhất khi đi quốc lộ 6 là phải hiểu đặc điểm địa hình và tuyệt đối không được chủ quan, nóng vội.

Quốc lộ 6 thường xuyên có sương mù và nhiều khúc cua gấp, dốc cao.

Anh Nguyễn Văn Hoàng (SN 1980, một lái xe thường xuyên di chuyển trên tuyến Hà Nội - Sơn La) chia sẻ: "Đi đường đèo núi, điều đầu tiên là phải giữ tốc độ phù hợp, không cố vượt khi phía trước là khúc cua khuất tầm nhìn. Khi xuống dốc phải sử dụng số thấp để hỗ trợ hãm tốc độ, không nên phụ thuộc hoàn toàn vào phanh.

Đặc biệt, khi gặp xe đi ngược chiều tại những đoạn đường hẹp, cần chủ động giảm tốc độ và nhường đường an toàn".

Một kinh nghiệm khác được nhiều tài xế nhấn mạnh là không nên cố vượt xe tại những đoạn cua gấp, đường dốc hoặc nơi có vạch kẻ đường không cho phép vượt. Chỉ thực hiện vượt xe khi có đủ tầm nhìn, đủ khoảng cách và bảo đảm an toàn cho các phương tiện khác.

Từ kinh nghiệm thực tế, các tài xế lâu năm khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần chú ý một số nguyên tắc khi lưu thông trên quốc lộ 6 qua Sơn La.

Trước mỗi chuyến đi, cần kiểm tra kỹ hệ thống phanh, lốp xe, đèn chiếu sáng, cần gạt nước và các bộ phận quan trọng khác. Đối với xe tải, xe khách và phương tiện chở hàng nặng, việc kiểm tra hệ thống phanh và tải trọng càng cần được quan tâm.

Khi lên dốc, người lái cần lựa chọn số phù hợp, duy trì tốc độ ổn định, tránh tăng ga đột ngột. Khi xuống dốc dài, nên sử dụng phanh động cơ, về số thấp phù hợp để kiểm soát tốc độ, hạn chế rà phanh liên tục gây nóng và giảm hiệu quả phanh.

Lưu thông trên quốc lộ 6 luôn phải tập trung, điều khiển xe đúng làn đường quy định.

Đối với những đoạn đường cua liên tục, tài xế cần giảm tốc độ từ trước khi vào cua, đi đúng phần đường và không lấn sang làn đối diện. Khi đến khúc cua khuất tầm nhìn, cần chú ý quan sát, sử dụng còi khi cần thiết và luôn chuẩn bị phương án xử lý tình huống bất ngờ.

Đặc biệt, khi lưu thông qua khu vực đèo và những đoạn đường thường xuyên có sương mù, tầm nhìn bị hạn chế, người lái cần bật đèn phù hợp, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, tuyệt đối không bật đèn chiếu xa gây chói mắt phương tiện đi ngược chiều.

Anh Ngần Văn Cường (SN 1981, ở xã Tô Múa, tỉnh Sơn La) cho biết: "Đi đường miền núi, nhiều khi chỉ một phút nóng vội cũng có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Cần giữ khoảng cách với xe phía trước, không phanh gấp, không vượt ẩu.

Nếu trời mưa lớn, sương mù dày hoặc cảm thấy không bảo đảm an toàn, tốt nhất nên tìm vị trí phù hợp để dừng nghỉ, chờ điều kiện thuận lợi hơn rồi tiếp tục hành trình".

Anh Cường điều khiển xe khách đi qua điểm sương mù trên quốc lộ 6.

Bên cạnh kỹ năng điều khiển phương tiện, các tài xế cũng khuyến cáo người tham gia giao thông cần tuyệt đối tuân thủ quy định về tốc độ, nồng độ cồn, tải trọng và thời gian lái xe.

Không sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện; không lái xe khi buồn ngủ, mệt mỏi hoặc sức khỏe không bảo đảm.

Xử lý nghiêm kết hợp với tuyên truyền

Sáng 30/10, PV Báo Xây dựng theo chân tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La, ghi nhận hoạt động kiểm tra, kiểm soát phương tiện trên tuyến quốc lộ 6. Tổ công tác kiểm tra nhiều phương tiện, gồm xe tải, xe khách và taxi.

Qua ghi nhận tại hiện trường, phần lớn phương tiện được kiểm tra chấp hành các quy định liên quan. Hoạt động kiểm tra được kết hợp với tuyên truyền, hướng dẫn nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người điều khiển phương tiện.

Tổ công tác kiểm tra các phương tiện lưu thông trên quốc lộ 6.

Việc kết hợp kiểm tra trực tiếp với tuyên truyền, hướng dẫn tại hiện trường giúp người điều khiển phương tiện hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình, chủ động rà soát điều kiện hoạt động và khắc phục những thiếu sót.

Đây cũng là cách phòng ngừa vi phạm từ sớm, nhất là trong bối cảnh hoạt động vận tải ngày càng đa dạng, với nhiều hình thức đưa đón, đặt chỗ và vận chuyển theo thỏa thuận.

Quốc lộ 6 là tuyến giao thông huyết mạch kết nối Sơn La với các địa phương, có lưu lượng phương tiện vận tải hành khách và hàng hóa lớn.

Địa hình đèo dốc, nhiều khúc cua gấp, cùng tình trạng mưa, sương mù tại một số thời điểm khiến tầm nhìn bị hạn chế, mặt đường trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Trao đổi với phóng viên Báo Xây dựng, thiếu tá Đinh Quang Trung, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La cho biết, ngay từ đầu năm, đơn vị đã tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, tập trung vào hoạt động vận tải hành khách và vận tải hàng hóa bằng ô tô.

Các hành vi được chú trọng kiểm tra gồm vi phạm tốc độ, nồng độ cồn, chất ma túy, đi không đúng phần đường, làn đường, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, chở quá số người quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định và vi phạm về kích thước, tải trọng hàng hóa.

Kiểm tra giấy tờ các lái xe đồng thời tuyên truyền đến lái xe an toàn trên cung đường quốc lộ 6.

Theo thống kê của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, trong 10 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng đã xử lý 1.327 trường hợp vi phạm tốc độ, 204 trường hợp vi phạm về quá khổ, quá tải, 75 trường hợp vượt xe không đúng quy định, 42 trường hợp vi phạm dừng, đỗ, 30 trường hợp chở quá số người quy định và 4 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Tổng số tiền xử phạt ước tính hơn 6 tỷ đồng.

Cùng với xử lý vi phạm, lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với các đơn vị kinh doanh vận tải kiểm tra điều kiện của người lái và phương tiện, tuyên truyền để doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm trong quản lý đội ngũ lái xe.

Việc bố trí thời gian làm việc, nghỉ ngơi hợp lý, không gây áp lực về thời gian hoặc số chuyến cũng là yếu tố quan trọng giúp hạn chế nguy cơ vi phạm và tai nạn giao thông.