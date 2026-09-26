Tài xế chạy 'rùa bò' trên cao tốc bị xử lý thế nào?

Hỏi: Tôi lái xe trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ thấy có tình trạng một số ô tô chạy ở làn sát dải phân cách giữa (làn 1) với tốc độ chỉ hơn 60km/h. Có xe chạy liên tục trên làn 1 mà không chuyển làn để xe phía sau vượt. Vậy, phương tiện chạy "rùa bò" trên cao tốc bị xử lý ra sao?

Nguyễn Quang Huy (Nghệ An)

Xe ô tô khách BKS 15F-009.xx có hành vi điều khiển xe chạy tốc độ thấp hơn các xe khác đi cùng chiều nhưng không đi về làn đường bên phải.

Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) trả lời:

Thời gian qua, lực lượng CSGT ghi nhận rất nhiều người lái xe vẫn điều khiển phương tiện bám làn 1 trên cao tốc với tốc độ thấp. Điều này gây cản trở lưu thông dòng xe, hạn chế sự luân chuyển phương tiện trên đường.

Mới đây, trưa 20/9 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, CSGT trong quá trình tuần tra kiểm soát đã trực tiếp phát hiện xe ô tô khách BKS 15F-009.xx có hành vi điều khiển xe chạy tốc độ thấp hơn các xe khác đi cùng chiều nhưng không đi về làn đường bên phải.

Theo dữ liệu thu thập được, xe khách trên di chuyển với tốc độ gần tối thiểu (từ 60km/h - 63km/h) trong suốt quãng đường hơn 3km, dù nhiều đoạn lái xe có thể chuyển sang làn đường bên phải. Theo quy định, lái xe bị phạt 900.000 đồng và tạm giữ bằng lái.

Thời gian tới, lực lượng CSGT tiếp tục xử phạt nghiêm với tài xế lái xe đi dưới tốc độ tối thiểu và chạy tốc độ thấp hơn các xe khác đi cùng chiều mà không đi về làn đường bên phải (trừ trường hợp các xe khác đi cùng chiều chạy quá tốc độ quy định).