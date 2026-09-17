Tài xế 'cày cuốc' từ 9h đến 15h, thu nhập chạm mốc 122 triệu đồng/tháng: Sống trong biệt thự, mới mua Porsche đầu năm 2026

Afiq Zayany, tài xế giao hàng người Singapore, cho biết thu nhập của anh dao động từ 4.000 đến 6.000 SGD mỗi tháng, tương đương khoảng 81-122 triệu đồng. Anh hiện sống cùng vợ trong biệt thự hai tầng tại Johor Bahru, Malaysia và mua một chiếc Porsche Cayenne cũ vào đầu năm 2026.

Afiq đã làm tài xế khoảng 2-3 năm. Trong chia sẻ được truyền thông Singapore đăng tải vào tháng 7/2025, anh cho biết thường làm việc từ 7h đến 14h, tương đương 6-7 tiếng mỗi ngày.

Nam tài xế thực hiện trung bình 25 đơn hàng mỗi ngày, kiếm khoảng 200 SGD, tương đương 4 triệu đồng. Có tuần, anh đạt 1.283,20 SGD, khoảng 25 triệu đồng, chưa tính thưởng. Nếu hoàn thành 180 đơn, Afiq có thể nhận thêm 150 SGD, tương đương 3 triệu đồng.

Afiq Zayany hiện sống cùng vợ trong biệt thự hai tầng. Ảnh: Ringgit & Dollars/YouTube

Anh nhấn mạnh thu nhập này không ổn định vì phụ thuộc số ngày làm việc, lượng đơn và mức thưởng từng thời điểm. Trong các video đăng năm 2026, Afiq vẫn giới thiệu mình là tài xế giao hàng. Anh cho biết lịch làm việc hiện tại khoảng 9h-15h, thu nhập vẫn ở mức 4.000-6.000 SGD mỗi tháng.

Thay vì sống tại Singapore, nơi có chi phí cao, vợ chồng Afiq chuyển tới Johor Bahru. Hai người ở trong biệt thự sân golf hai tầng, có chỗ đỗ ba ô tô.

Theo Afiq, căn biệt thự có giá khoảng 424.600 SGD, tương đương 8,6 tỷ đồng. Dù phải qua biên giới để làm việc, anh cho rằng cuộc sống tại Johor Bahru hạnh phúc, ít căng thẳng, bớt đông đúc và tự do hơn.

Đầu năm 2026, Afiq mua chiếc Porsche Cayenne 4.8L đời 2004. Theo AsiaOne, chủ cũ rao bán xe trên Facebook Marketplace. Sau khi thương lượng, anh mua với giá 5.800 SGD, khoảng 118 triệu đồng.

Afiq thích mua xe cũ hoặc hư hỏng giá thấp rồi sửa chữa. Sau khi đưa chiếc Porsche về nhà, anh chi thêm khoảng 5.800 SGD để sửa xe, chưa kể thuế và các chi phí khác.

Nam tài xế thừa nhận công việc giao hàng không nhẹ nhàng. Có thời điểm anh di chuyển khoảng 250 km mỗi ngày, làm việc dưới trời nắng nóng hoặc mưa lớn và phải luôn tập trung khi tham gia giao thông.

Afiq Zayany mua một chiếc Porsche Cayenne cũ vào đầu năm 2026. Ảnh: AsiaOne↵

Anh từng gặp cảnh xe máy hỏng, vừa tốn tiền sửa, vừa mất thu nhập vì không thể nhận đơn. Afiq sử dụng chiếc Yamaha XMax và chi khoảng 460 SGD mỗi tháng, tương đương 9 triệu đồng, cho trả góp, bảo dưỡng và duy trì xe. Tiền xăng khoảng 20-25 RM mỗi ngày, tương đương 120.000-150.000 đồng.

Theo Afiq, ưu điểm của nghề tài xế là sự linh hoạt khi anh có thể tự sắp xếp thời gian, đặt mục tiêu thu nhập và quyết định số ngày làm việc. Tuy nhiên, điều này cũng đòi hỏi khả năng tự quản lý.

Afiq đặt mục tiêu theo ngày, tuần và tháng, đồng thời xác định mức thu nhập tối thiểu. Phần tiền kiếm được vượt con số đó được xem là phần thưởng.

Anh cho rằng thu nhập cao không đến từ bí quyết đặc biệt mà chủ yếu dựa vào kỷ luật và sự đều đặn. Tài xế cần thức dậy đúng giờ, làm việc đúng kế hoạch và hạn chế nghỉ quá nhiều.

Dù có thu nhập tương đối ổn định, sống trong biệt thự và sở hữu Porsche cũ, Afiq không xem công việc giao hàng là đích đến cuối cùng. Anh nói đây chưa phải cuộc sống mình mong muốn và vẫn nỗ lực hướng tới một tương lai khác.