Tài xế cán tử vong nữ sinh 14 tuổi ở Vĩnh Long được dìu tới tòa

Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung bị đưa ra xét xử sáng 13/10 về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, sau hai lần hoãn và một lần dời lịch xét xử. Tại phiên tòa, bị cáo Trung liên tục nói không biết hoặc lắc đầu trước câu hỏi của HĐXX.

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