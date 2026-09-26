Tài xế cẩn trọng di chuyển, cầu Nhật Tân ùn ứ ngày cuối tuần

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan lắp đặt biển báo, vạch sơn xác định khoảng cách xe trên cầu Nhật Tân nhằm tăng cảnh báo, giúp người dân chủ động giữ khoảng cách an toàn.

Việc bổ sung hệ thống biển báo, vạch xác định khoảng cách được thực hiện sau quá trình rà soát trên cầu Nhật Tân. Các biển báo được bố trí tại những vị trí dễ quan sát, mỗi cụm gồm 5 mốc tương ứng 0m, 50m, 100m, 150m và 200m.

Tài xế chủ động giữ khoảng cách trên cầu Nhật Tân sáng ngày 26-9. Ảnh: Phạm Công

Trên mặt đường cũng được sơn các vạch tương ứng với từng mốc khoảng cách, giúp người điều khiển phương tiện dễ nhận biết khoảng cách với xe phía trước, từ đó chủ động điều chỉnh tốc độ và hạn chế nguy cơ xảy ra va chạm liên hoàn, đặc biệt khi mật độ phương tiện tăng cao.

Cùng với hệ thống hiện có, các đơn vị liên quan tiếp tục bổ sung biển báo chỉ dẫn, cảnh báo khoảng cách, giới hạn tốc độ, sơn kẻ đường và đinh phản quang nhằm tăng khả năng nhận diện; đồng thời phân định rõ phần đường, làn đường dành cho từng loại xe.

Các phương tiện nối đuôi nhau di chuyển trên cầu Nhật Tân. Ảnh: Phạm Công

Tài xế chủ động giảm tốc độ khu vực cuối đường Võ Chí Công. Ảnh: Phạm Công

Nhiều tài xế cho rằng việc giữ khoảng cách an toàn đảm bảo an toàn tuy nhiên cây cầu luôn trong tình trạng đông đúc. Ảnh: Phạm Công

Các phương tiện cẩn trọng khi di chuyển trên cầu. Ảnh: Phạm Công

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân khi qua cầu Nhật Tân cần chú ý quan sát, chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ, tuân thủ tốc độ, đi đúng phần đường, làn đường và duy trì khoảng cách an toàn với xe phía trước để chủ động xử lý các tình huống bất ngờ.

Ghi nhận sáng cuối tuần (26-9), sau 2 ngày cầu Nhật Tân lắp biển khoảng cách, nhiều tài xế chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn. Tuy nhiên, xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông, dòng xe nối đuôi nhau chờ qua cầu Nhật Tân.

Trao đổi với phóng viên, anh Vũ Văn Tính trú tại xã Đông Anh cho biết: “Đa số các phương tiện chấp hành việc giữ khoảng cách trên cầu. Tuy nhiên, việc này lại khiến 2 bên đầu cầu ùn ứ vì các tài xế chủ động giảm tốc độ khi di chuyển trên cầu Nhật Tân”.

Tình trạng đông đúc diễn ra trong suốt buổi sáng ngày 26-9. Ảnh: Phạm Công

Theo anh Vũ Văn Tính để có thể di chuyển qua cầu Nhật Tân sáng, ngày 26-9 mất khoảng 20 phút. Vào giờ cao điểm chiều ngày 25-9, anh Tính mất khoảng 40 phút mới có thể di chuyển qua tuyến đuờng này.

Cũng chia sẻ về việc tổ chức giao thông trên cầu Nhật Tân, anh Lê Văn Toàn trú tại xã Sóc Sơn, Hà Nội cho hay: “Cầu Nhật Tân thường xuyên xảy ra tình trạng tai nạn giao thông dồn toa. Khi có những báo hiệu về khoảng cách, người dân sẽ tự định hình được việc giữ khoảng cách an toàn để bảo vệ chính tính mạng, tài sản của mình, tránh xảy ra những vụ tai nạn, đặc biệt là tai nạn liên hoàn. Anh Toàn đề xuất cơ quan quản lý tiếp tục nghiên cứu giảm tốc độ tối đa cho phép trên cầu xuống thay vì tài xế phải tính toán khoảng cách an toàn gây ùn ứ phương tiện như hiện nay”.