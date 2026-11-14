Tài xế bị xử phạt vì lùi xe trên cao tốc

Hai trường hợp bị xử phạt vì lùi xe trên cao tốc

Ngày 14/11, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) thông tin về trường hợp tài xế ô tô bị xử phạt do điều khiển xe đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Theo đó, ngày 9/11, mạng xã hội xuất hiện video ghi lại cảnh một ô tô con biển kiểm soát 98A-850.xx lùi xe tại khu vực nút giao Bách Quang trên tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Sau khi tiếp nhận thông tin, Cục CSGT chỉ đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên xác minh, làm rõ người điều khiển phương tiện là ông N.V.D. (sinh năm 1966, quê Bắc Ninh).

Ngày 12/11, lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế về hành vi điều khiển xe đi lùi trên đường cao tốc. Người vi phạm bị xử phạt 35 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Ảnh minh họa.

Trước đó, ngày 2/8, lực lượng CSGT cũng phát hiện một nữ tài xế điều khiển ô tô lùi trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, đoạn qua xã Hải Ninh, tỉnh Lâm Đồng.

Cụ thể, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại Km163, gần nút giao Chợ Lầu, tổ công tác phát hiện ô tô mang biển kiểm soát 79A lùi xe trên cao tốc. Toàn bộ diễn biến được hệ thống camera giám sát ghi lại. Qua kiểm tra, người điều khiển phương tiện là bà D.T.H. (sinh năm 1981, trú tại Khánh Hòa).

Với hành vi vi phạm này, nữ tài xế bị lập biên bản xử phạt 35 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Hai vụ việc xảy ra trên những tuyến cao tốc khác nhau nhưng cùng cho thấy một tình huống nguy hiểm: người lái xe tự ý lùi phương tiện trên tuyến đường dành cho các phương tiện lưu thông tốc độ cao.

Lùi xe trên cao tốc bị nghiêm cấm, mức phạt ra sao?

Khoản 2 Điều 16 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 quy định rõ: không được lùi xe trên đường cao tốc. Đây là một trong những địa điểm mà người điều khiển phương tiện tuyệt đối không được thực hiện thao tác lùi xe, kể cả khi đã đi quá lối ra dự kiến.

Theo quy định xử phạt hiện hành tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, hành vi điều khiển ô tô đi lùi trên đường cao tốc bị xử phạt ở mức nghiêm khắc. Người vi phạm còn bị trừ điểm giấy phép lái xe.

Việc xử phạt không chỉ nhằm răn đe người có hành vi vi phạm mà còn góp phần ngăn chặn nguy cơ tai nạn trên cao tốc. Khi các phương tiện đang lưu thông với tốc độ cao, một chiếc xe bất ngờ đi lùi có thể khiến tài xế phía sau không kịp xử lý, dẫn đến va chạm hoặc tai nạn liên hoàn.

Đáng chú ý, việc đi quá lối ra không phải là tình huống bất khả kháng cho phép tài xế lùi xe. Nếu cố tình lùi để quay lại nút giao, người điều khiển phương tiện vừa vi phạm quy định pháp luật, vừa đặt bản thân và những người tham gia giao thông khác vào tình thế nguy hiểm.

Đi quá lối ra cao tốc, tài xế cần làm gì?

Trong trường hợp đi quá lối ra dự kiến, tài xế cần bình tĩnh tiếp tục di chuyển đến nút giao hoặc lối ra tiếp theo để điều chỉnh hành trình. Tuyệt đối không dừng xe giữa làn đường, lùi xe, quay đầu hoặc đi ngược chiều trên cao tốc.

Nếu phương tiện gặp sự cố buộc phải dừng, người lái cần đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc vị trí an toàn nếu điều kiện cho phép; bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đặt thiết bị cảnh báo theo quy định và liên hệ lực lượng chức năng hoặc đơn vị quản lý đường cao tốc để được hỗ trợ.

Để hạn chế những tình huống tương tự, tài xế cần chủ động quan sát biển báo, xác định trước hướng đi và lối ra, sử dụng ứng dụng dẫn đường phù hợp nhưng không phụ thuộc hoàn toàn vào chỉ dẫn của thiết bị.