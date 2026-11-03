Tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau phản ánh vi phạm giao thông trên Facebook

Lực lượng CSGT làm việc với tài xế vượt xe sai quy định.

Trước đó, từ phản ánh của người dân trên Facebook, Cục Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang xác minh, làm rõ vụ việc. Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 được giao trực tiếp xác minh, xử lý theo quy định.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định ông P.T.D., sinh năm 1969, trú tại tỉnh Tuyên Quang, là người điều khiển phương tiện vi phạm. Ông D. thừa nhận vào hồi 8 giờ 16 phút ngày 30/11/2026, tại Km20+400 Quốc lộ 4C, thuộc thôn Xín Chải, Bắc Xum, tỉnh Tuyên Quang, đã thực hiện hành vi vượt xe trong trường hợp không được vượt.

Căn cứ kết quả xác minh, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông P.T.D. về hành vi “Điều khiển xe vượt xe trong những trường hợp không được vượt”, quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP). Với hành vi này, người vi phạm bị phạt tiền 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Qua vụ việc, lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần chấp hành nghiêm các quy định về vượt xe, chủ động quan sát, đánh giá tình hình giao thông và chỉ thực hiện vượt khi bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn. Việc vượt xe tùy tiện, sai quy định không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn mà còn phải chịu những chế tài xử phạt nghiêm khắc của pháp luật.