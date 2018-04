Tài xế bẻ lái cứu nữ sinh: Than khó mức đền bù

'Nhiều người biết chuyện cũng chuyển tiền ủng hộ gia đình tôi, người 50.000 đồng, người 100.000 đồng'.

Tài xế bẻ lái cứu 2 nữ sinh vào ngày 29/3 vừa qua là anh Đỗ Văn Tiến (Thủy Nguyên, Hải Phòng). Chiều ngày 1/4, chị Nông Thị Cúc (vợ anh Tiến) cho biết: "Hôm thứ 7, anh ấy có lên công an làm việc. Tôi nghe anh kể phải đền xe nhiều lắm, riêng một xe là hơn 240 triệu, còn một chiếc xe KiA là gần 10 triệu.

Chiếc xe bị đền ít hơn thì mọi việc xong xuôi. Nnhưng chủ chiếc xe còn lại họ căng quá, họ không chịu giảm giá và khăng khăng bảo phía anh Tiến bỏ tiền để họ lấy xe ra. Công an thì bảo sẽ khởi tố anh Tiến nếu anh không đền bù được".

Chị Cúc kể, hoàn cảnh gia đình anh chị rất khó khăn. Để có một số tiền hơn 200 triệu đền bù, chị không dám mơ tới. Nếu có số tiền đó, chồng chị đã không phải đi làm.

"Nếu giờ vay vài chục triệu thì may ra tôi còn vay được, chứ hơn 200 triệu thì tôi xoay làm sao được. Bây giờ nhà tôi cũng không biết làm thế nào. Hôm qua anh đi cả ngày về giờ lại kêu đau người.

Bên chủ xe chồng tôi cũng muốn chúng tôi bỏ tiền xe để rút xe ra đi làm nhưng nhà tôi không có tiền. Chắc họ cũng sợ bỏ tiền ra rút rồi chồng tôi không đi làm cho họ nữa" - chị Cúc nói.

Cú bẻ lái gấp của tài xế xe tải cứu mạng 2 nữ sinh trong vụ tai nạn

Theo lời chị Cúc, sau khi đi thương lượng về anh Tiến rất lo lắng. Chị đã động viên anh phải bình tĩnh vì việc làm của mình là việc tốt được nhiều người công nhận. Thậm chí, sau việc làm của anh Tiến, nhiều người ngoài đã gọi điện nói anh rằng cứu người làm gì để rồi phải đền khoản tiền lớn thế.

"Nhưng giờ mình khắc phục thôi biết làm thế nào. Nhiều người biết chuyện cũng chuyển tiền ủng hộ gia đình tôi, người 50.000 đồng, người 100.000 đồng. Từ hôm qua đến này cũng được 10 triệu tiền ủng hộ của mọi người khiến gia đình tôi rất cảm động" - chị Cúc nói.

Cùng ngày, anh Đồng Xuân Công (là chủ xe tải do tài xế Đỗ Văn Tiến điều khiển) băn khoăn cho biết: "Đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa có hướng giải quyết sao cho ổn thỏa. Trước đó có hướng đền bù thiệt hại nhưng quá sức của chúng tôi. Xe 7 chỗ đòi bồi thường 245 triệu.

Chủ xe mang vào hãng sửa chữa và bảo thay mới hoàng toàn. Vào hãng thì những chỗ xước họ cũng bắt thay chứ không cho khắc phục. Nếu xe đó để chúng tôi đem đi sửa chữa thì chỉ hết tầm 100 triệu.

Sau khi thương lượng giảm tiền bồi thường họ vẫn không nghe, họ làm căng quá. Xe này họ đi 10 năm nay rồi, giá chiếc xe giờ trên thị trường bên ngoài bán với giá khoảng hơn 600 triệu".

"Sau sự cố trên, phía bảo hiểm họ bảo công an họ làm hồ sơ rồi họ làm. Còn công an bước đầu giải quyết dân sự, nếu dân sự không được thì công an họ sẽ vào cuộc" - anh Công nói tiếp.

Theo anh Công, tình huống tham gia giao thông không nói trước được, sự việc lần này cũng do lỗi lái xe của bên anh. Tuy nhiên hai chiếc xe kia dựng ở vỉa hè cũng là sai quy định.

Tài xế Đỗ Văn Tiến sắp rơi vào cảnh nợ nần

"Tôi nghe bảo xe 7 chỗ kia cũng không có bảo hiểm vỏ. Tuy nhiên mình gây ra thiệt hại thì phải khắc phục nhưng số tiền quá mức thì không khắc phục nổi.

Bây giờ cũng chưa đâu vào đâu, đợi thứ 2 (sáng ngày 2/4 - PV) chúng tôi lại lên giai quyết tiếp. Chúng tôi cũng có hướng khắc phục nếu họ giảm xuống còn 180 triệu thì chúng tôi có khả năng khắc phục, trong đó, bảo hiểm được 100 triệu nhưng không biết họ có nghe không" - anh Công lo ngại.

Nhận xét về kỹ năng lái xe để xảy ra tình huống trên, anh Công cũng chia sẻ trên tờ NLĐ. Theo anh, sự việc anh Tiến bẻ lái gấp cứu mạng 2 nữ sinh trong vụ tai nạn là do lái kém.

"Tôi lái xe đã được gần 20 năm rồi. Pha lái xe đấy là do lỗi tài xế, tài xế xử lý quá kém thì mới như thế. Nếu là tôi chạy thì không bao giờ xảy ra vụ tai nạn đấy được" -anh Công nhận xét.

Theo anh Công, cách đây 1 tháng anh bị bệnh đau lưng, thái hóa cột sống không lái được xe nên thuê Đỗ Văn Tiến chạy. Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, anh cũng đang ngồi trên ca bin xe tải đi kèm anh Tiến.

Anh Công khẳng định xe tải thuộc dòng xe ben lại chở nặng nên chạy không nhanh được, vào thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải chạy không quá 50 km/giờ.

Thu Thủy