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Tài xế bất ngờ với loạt thay đổi giao thông quanh sân bay Tân Sơn Nhất

Ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong sáng 30/10, trong ngày đầu điều chỉnh giao thông quanh sân bay Tân Sơn Nhất, các tuyến đường nhìn chung khá thông thoáng. Tuy nhiên, tại một số giao lộ, vẫn có tài xế chưa nắm rõ phương án mới, tiếp tục di chuyển theo thói quen cũ, khiến giao thông có thời điểm lộn xộn.

Báo Tiền Phong
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Nguyễn Tiến - Thanh Hương

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/video-tai-xe-bat-ngo-voi-loat-thay-doi-giao-thong-quanh-san-bay-tan-son-nhat-post1889893.tpo