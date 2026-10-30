Tài xế bất ngờ với loạt thay đổi giao thông quanh sân bay Tân Sơn Nhất
Ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong sáng 30/10, trong ngày đầu điều chỉnh giao thông quanh sân bay Tân Sơn Nhất, các tuyến đường nhìn chung khá thông thoáng. Tuy nhiên, tại một số giao lộ, vẫn có tài xế chưa nắm rõ phương án mới, tiếp tục di chuyển theo thói quen cũ, khiến giao thông có thời điểm lộn xộn.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/video-tai-xe-bat-ngo-voi-loat-thay-doi-giao-thong-quanh-san-bay-tan-son-nhat-post1889893.tpo