Tài xế bất ngờ với loạt thay đổi giao thông quanh sân bay Tân Sơn Nhất

Trong bối cảnh thông tin nhanh, đa chiều và khó kiểm soát trên không gian mạng, báo chí địa phương đặt ra những yêu cầu, không chỉ đưa tin chính xác, kịp thời mà còn phải chủ động định hướng nhận thức, tạo sự đồng thuận xã hội. Đây cũng là vấn đề trọng tâm được đặt ra tại Hội thảo “Báo chí địa phương với chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới” do Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh phối hợp với Hội Nhà báo thành phố Quảng Ninh tổ chức sáng 30/10.