Tài xế bắt được cá 5 kg giữa đường ngập ở Hà Nội

Cảnh người dân bắt được cá lớn giữa đường ngập ở Hà Nội Khi di chuyển trên đường Lương Thế Vinh (phường Thanh Xuân) sáng 17/9, anh Nguyễn Vũ Huấn (phường Đại Mỗ) bất ngờ bắt gặp cảnh 3-4 con cá lớn bơi giữa đường ngập.

Theo báo cáo nhanh của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, do ảnh hưởng của hội tụ gió Đông Nam phát triển từ mặt đất lên độ cao 5.000 m, đêm 16/9 và rạng sáng 17/9, Hà Nội xuất hiện mưa lớn trên diện rộng. Nhiều tuyến đường ghi nhận tình trạng ngập úng như Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng, Mỹ Đình, Lê Đức Thọ, khu vực xung quanh Quảng trường SVĐ Mỹ Đình, Triều Khúc... khiến người dân đi lại khó khăn.

Khoảng 6h, anh Nguyễn Vũ Huấn (phường Đại Mỗ) di chuyển từ khu vực đường Lương Thế Vinh (phường Thanh Xuân) đi Hưng Yên cùng nhóm thí sinh thi sát hạch bằng lái xe. Đi được khoảng gần 10 phút, đoàn xe gặp khu vực ngập úng, mực nước cao quá mắt cá chân người lớn.

"Vì xe phải đi chậm, một số người nhìn ra ngoài thì phát hiện trên mặt đường có cá, hô: 'Cá, cá kìa'. Tôi thấy có khoảng 3-4 con cá lớn đang bơi ngay trên mặt đường", anh nói với Tri Thức - Znews.

Tài xế sau đó đỗ xe lại, xuống bắt được 2 con cá khoảng 4-5 kg. Theo anh Huấn, những con cá này có thể xổng ra từ khu vực nuôi tạm của quán ăn hoặc cơ sở chăn nuôi nào đó. Vì không xác định được chủ nhân, người lái xe đã đem số cá về.

Xin làm online để ở nhà trông con

Hà Nội mưa ngập cũng khiến nhiều dân văn phòng chật vật lội nước đi làm sáng 17/9. Trong khi đó, không ít phụ huynh phải xoay xở gấp người trông trẻ vì trường học cho học sinh nghỉ.

Từ sáng sớm, gia đình anh Lê Nghĩa (37 tuổi, sống tại khu đô thị thuộc Tây Mỗ, Nam Từ Liêm) sốt ruột cập nhật tình hình mưa ngập quanh các tuyến phố trong lộ trình đưa con đi học, đi làm. Đúng như dự đoán, vì mưa ngập sâu nước chưa thoát, nhà trường thông báo cho con nghỉ học.

"Sáng ra trong nhóm chat phụ huynh đã xôn xao các tin nhắn cập nhật tình hình mưa ngập. Chúng tôi chỉ chờ cô giáo thông báo nghỉ học vì đã đoán trước được tình hình", anh Nghĩa cho hay.

Vì không có người trông con, cũng không thể ra đường tới cơ quan, vợ chồng anh đành xin làm từ xa.

Khu vực Triều Khúc (phường Thanh Liệt) nước ngập tới quá đầu gối người lớn, khiến việc di chuyển của cư dân gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Sơn Nguyễn.

Cùng hoàn cảnh, chị Giang (An Khánh, Hoài Đức) cho hay con chị học mầm non đã được nhà trường thông báo nghỉ học từ sớm. Nhưng còn con trai lớn chị đang học lớp 2 trong khu vực. Chị vẫn lái xe đưa con đi học những cũng đành quay về nhà vì "biển nước mênh mông".

Bạch Dương (sinh năm 2001, sinh viên năm cuối Đại học Y Hà Nội), sống tại khu An Khánh, Hoài Đức, ra đường lúc 7h sáng để tới trường nhưng đành phải quay về vì vừa mưa to xối xả, vừa ngập sâu các tuyến đường.

"Tôi vẫn cố đi nhưng nhìn nước mênh mông, mưa thì to nên đành phải dừng lại để nhắn tin xin nghỉ học. Cũng may, thầy cô tạo điều kiện", Dương chia sẻ.

Chật vật lội nước đi làm

Anh Phạm Văn Hải (sinh năm 1991, sinh sống tại khu vực Triều Khúc, phường Thanh Liệt) cũng chia sẻ quyết định đi xe bus đi làm ở ngã tư Vọng (cách chỗ ở 7-8 km) vì rút kinh nghiệm từ những lần ngập trước.

Khoảng 7h30, khi anh Hải mở cửa xem tình hình, nước đã ngập tới thềm dưới của nhà. Thế nhưng, anh vẫn quyết định đi làm vì còn công việc chưa giải quyết xong.

"Lúc tôi ra tới phố, nhiều đoạn ngập tới quá bắp chân tới gần đầu gối. Khoảng 30-40 cm tùy từng đoạn. Có những đoạn ngập sâu, tôi phải đi đường vòng qua các ngách để tránh", anh kể.

Trên đường đi làm, anh Hải bắt gặp nhiều người xe bị chết máy do nước ngập sâu. Ảnh: Phạm Văn Hải.

Cũng theo anh Hải quan sát đường ngập khiến loạt xe chết máy, nhiều người phải dắt bộ. Những quán sửa xe bên đường đông kín người xếp hàng sửa.

"Tôi đi bộ khoảng 1 km ra điểm xe bus. Rất may xe bus vắng và đoạn đường Nguyễn Trãi bình thường hay tắc nay khá thoáng nên đi cũng khá nhanh. Tôi mất hơn 30 phút để đến công ty", anh Hải nói, cho biết anh phải mặc quần áo ngắn đi và mang theo một bộ đồ khác để tới nơi thay.

Sáng nay, văn phòng của anh Hải đa số nhân sự đều tới muộn do ngập, cũng có một vài trường hợp xin nghỉ vì không thể tới cơ quan.

"Khu nhà tôi ở vẫn được nói vui là 'vịnh Triều Khúc' vì cứ mưa là ngập. Tuy nhiên, lần này tôi nghĩ có thể coi là nặng nhất trong năm nay", anh nói.

Theo báo cáo nhanh của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội lúc 6h ngày 17/9, đêm qua và rạng sáng nay, Hà Nội có mưa lớn với lượng mưa phổ biến 80-160 mm. Một số điểm ghi nhận lượng mưa rất lớn như trạm Đồng Bông 1 (Từ Liêm) 199 mm, Hai Bà Trưng 188 mm, Tây Mỗ 177,3 mm, hồ CV1 (Cầu Giấy) 175,4 mm và Cầu Giấy 166 mm.

Qua kiểm tra, Công ty Thoát nước Hà Nội ghi nhận nhiều điểm úng ngập, đọng nước trên địa bàn quản lý. Tại khu vực phía Tây thành phố, các điểm ngập gồm Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng (sau tòa nhà Keangnam), Hoa Bằng (đoạn từ số 91-97 và 54-56), ngã ba 246 đường Mỹ Đình, khu vực đường Lê Đức Thọ quanh Quảng trường Sân vận động Mỹ Đình, đường Tân Mỹ, Phan Văn Trường (đoạn từ số 25-131, trước cổng Bộ Tư lệnh Hóa học), Trần Bình, Triều Khúc (đoạn từ ngõ 97 đến Ao Đình).

Các điểm khác được ghi nhận tại Võ Chí Công (khu vực UDIC), Nguyễn Hoàng - Phạm Hùng, các hầm chui dân sinh số 4, 5, 6, khu vực Km9+656, Tố Hữu, Lương Thế Vinh, Châu Văn Liêm.

Ở khu vực nội đô, nước cũng gây úng ngập tại Thành Công, 165 Thái Hà, Nguyễn Văn Trỗi, Huỳnh Thúc Kháng, Giang Văn Minh và ngõ 100 Đội Cấn.

Ngay khi xuất hiện mưa lớn, Công ty Thoát nước Hà Nội đã bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm trọng yếu, tua vớt rác tại ga thu, mở cửa phai hồ điều hòa và vận hành các trạm bơm đầu mối để hạ mực nước trên hệ thống. Đến 6h ngày 17/9, các lực lượng và phương tiện vẫn tiếp tục ứng trực, vận hành trạm bơm, khơi thông dòng chảy và theo dõi diễn biến mưa, mực nước.

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu gây mưa đang hoạt động trên khu vực các phường/xã: Bát Tràng, Long Biên, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Vĩnh Tuy, Hoàng Mai, Tương Mai, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Kim Liên, Phương Liệt, Định Công, Từ Liêm, Xuân Phương, Sơn Đồng, Dương Hoà, Hát Môn, Hương Sơn, Mỹ Đức...

Vùng mây có xu hướng phát triển mở rộng. Trong vòng 3 giờ tới, vùng mây dông sẽ gây ra mưa rào và có thể dông cho khu vực các phường/xã nói trên, sau đó có khả năng ảnh hưởng đến các phường/xã như: Bồ Đề, Hồng Hà, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Thanh Xuân, Khương Đình, Thanh Liệt, Hoàng Liệt, Đại Thanh, Tây Phương, Thạch Thất, Phúc Thọ, Phúc Lộc, Sơn Tây, Tùng Thiện, Đoài Phương, Hồng Sơn, Hoà Xá... và các khu vực khác của thành phố. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.