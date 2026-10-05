Tài xế bất cẩn làm ngã xe, khách nữ phản ứng gây chú ý

Mới đây, cư dân mạng đã và đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại tình huống giao thông đáng chú ý. Theo đó, một người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ, chở theo một khách nữ ngồi sau.

(Video ghi lại tình huống giao thông đáng chú ý. Nguồn: Hockem/BeatNow)

Trong lúc băng qua đường, người đàn ông này đã rất vội vàng, anh giơ tay ra tín hiệu xin xe phía sau nhường đường. Tuy nhiên, anh lại thiếu quan sát nên đã tông vào ô tô đi phía trước.

Kết quả, cả tài xế, vị khách nữ đều ngã nhào xuống đường. May mắn, cả hai không bị thương nghiêm trọng. Sau vụ việc, vị khách nữ không hề tỏ ra khó chịu. Khoảnh khắc này được camera hành trình của ô tô đi phía sau ghi lại.

Tình huống trên sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng chỉ một chút vội vàng, thiếu quan sát khi di chuyển cũng có thể khiến người đi đường rơi vào tình huống bất ngờ.

Đáng chú ý, thái độ bình tĩnh của vị khách nữ sau cú ngã cũng khiến nhiều người chú ý. Thay vì trách móc hay nổi nóng, cô vẫn giữ thái độ khá nhẹ nhàng, phần nào giúp tình huống bớt căng thẳng.

Qua sự việc, dân mạng cũng nhắc nhau khi tham gia giao thông, dù đang vội đến đâu, việc quan sát kỹ và đảm bảo an toàn vẫn nên được đặt lên trước. Chỉ vài giây chậm lại đôi khi có thể tránh được một sự cố không đáng có.