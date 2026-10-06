Tài xế 80 tuổi tông xe vào đám đông, 13 người bị thương: Clip hiện trường

Tối 30/9, một tài xế 80 tuổi điều khiển chiếc xe ô tô lao lên vỉa hè tại Cerrillos (Argentina) và tông trúng nhóm người đi bộ, khiến ít nhất 13 người bị thương. Đáng chú ý, vụ tai nạn làm hai trẻ em bị mắc kẹt dưới gầm xe.

Theo thông tin ban đầu, chiếc Renault màu xanh bất ngờ mất lái, lao thẳng vào đám đông đang tập trung bên ngoài một cửa hàng tại khu vực sầm uất.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, những người có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng xúm lại, hợp sức nâng chiếc xe lên để giải cứu các nạn nhân, đưa các trẻ em bị mắc kẹt ra ngoài.

Hậu quả của vụ va chạm làm 9 người lớn và 4 trẻ em bị thương, trong đó có một em bé mới 1 tuổi. Một nhân chứng tên Emilio cho biết khu vực xảy ra tai nạn vốn rất đông đúc và sự việc hoàn toàn có thể trở thành một thảm kịch nếu người dân không kịp thời ứng cứu.

Cơ quan chức năng Argentina cho biết tài xế 80 tuổi đã được kiểm tra nồng độ cồn ngay sau đó và cho kết quả âm tính.

Hiện nguyên nhân chính thức của vụ việc vẫn đang được điều tra, song một số nhân chứng tại hiện trường nhận định người đàn ông này có thể đã bị ngất xỉu trong lúc cầm lái.