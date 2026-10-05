Tài xế 60 tuổi lái SUV đâm xuyên cửa siêu thị để... tìm chỗ đi vệ sinh

Khoảng 4h28 ngày 27/9, cảnh sát Rosenberg, bang Texas, Mỹ, nhận được thông tin về một chiếc SUV đâm xuyên cửa trước của siêu thị Kroger trên địa bàn.

Theo thông tin từ cảnh sát, tài xế 60 tuổi được cho là có nhu cầu đi vệ sinh nhưng tỏ ra bực bội khi phát hiện siêu thị đã đóng cửa. Thay vì tìm một địa điểm khác đang mở cửa, người đàn ông đã lái xe SUV tốc độ cao lao thẳng qua cửa kính trượt tự động của siêu thị.

Chiếc SUV sau đó đâm vào khung kim loại tại lối vào, gây hư hỏng đáng kể, đặc biệt ở khu vực dẫn vào quầy thuốc.

Cảnh sát Rosenberg đã bắt giữ tài xế ngay tại hiện trường. Người này bị cáo buộc gây thiệt hại tài sản. Danh tính chưa được công bố.

Bực bội vì siêu thị đã đóng cửa, người đàn ông 60 tuổi ở Texas đã lái chiếc SUV đâm xuyên cửa kính để vào bên trong đi vệ sinh.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy chiếc SUV màu xám nằm bên trong khu vực sảnh của siêu thị, cạnh khu trưng bày các sản phẩm theo mùa. Phần cửa phía trước bị hư hỏng sau cú đâm.

Do vụ việc xảy ra vào khoảng thời gian siêu thị đóng cửa nên không có nhân viên hoặc khách hàng bị thương.

Trên trang Facebook chính thức, Sở Cảnh sát Rosenberg đề cập khá hài hước đến nguyên nhân vụ việc, đồng thời khuyến cáo người dân nên tìm một địa điểm đang mở cửa để giải quyết nhu cầu cá nhân thay vì tự tìm cách mở cửa bằng ô tô.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi nguyên nhân khá hy hữu. Thay vì tìm một cửa hàng tiện lợi hoạt động 24 giờ ở gần đó, tài xế lại chọn cách dùng chiếc SUV để phá cửa siêu thị.

Theo Motorbiscuit