Cách tải video từ YouTube trên điện thoại, máy tính đơn giản.

Tìm hiểu cách tải video từ YouTube trên điện thoại và máy tính với các phương pháp đơn giản, dễ thực hiện. Bài viết hướng dẫn chi tiết từng bước, giúp bạn lưu video thuận tiện và nhanh chóng.

Hướng dẫn tải video YouTube trực tiếp

Sử dụng YouTube Premium là một trong những cách thuận tiện để lưu video và xem ngoại tuyến. Tính năng tải video trực tiếp này dành cho tài khoản YouTube Premium, hỗ trợ thực hiện trên điện thoại và máy tính một cách hợp pháp, an toàn. Tuy nhiên, khả năng tải xuống có thể khác nhau tùy thuộc vào khu vực, nội dung video và các điều kiện áp dụng.

Bước 1: Truy cập nội dung cần tải

Trước hết, mở ứng dụng YouTube trên điện thoại hoặc truy cập YouTube bằng trình duyệt máy tính. Đăng nhập vào tài khoản đang sử dụng gói YouTube Premium, sau đó tìm kiếm và mở video mà bạn muốn lưu để xem khi không có kết nối Internet.

Bước 2: Nhấn nút tải video

Ngay bên dưới video, bạn sẽ nhìn thấy tùy chọn Tải xuống trên cả điện thoại và máy tính. Nhấn vào nút này để bắt đầu lưu video về thiết bị và sử dụng cho mục đích xem ngoại tuyến.

Nhấn nút tải video.

Đối với điện thoại, khi tải video bằng tài khoản Premium, bạn có thể lựa chọn chất lượng video trước khi thực hiện. Độ phân giải càng cao thì chất lượng hình ảnh càng tốt nhưng đồng thời cũng tiêu tốn nhiều dung lượng lưu trữ hơn.

Hướng dẫn tải video YouTube trên Cốc Cốc

Trình duyệt Cốc Cốc được tích hợp tính năng hỗ trợ tải một số nội dung đa phương tiện từ website. Nhờ vậy, người dùng có thể lưu video YouTube trực tiếp về máy tính hoặc laptop mà không cần cài thêm công cụ khác.

Bước 1: Truy cập YouTube trên Cốc Cốc

Trước tiên, mở trình duyệt Cốc Cốc trên máy tính hoặc laptop. Bạn nên kiểm tra và cập nhật trình duyệt lên phiên bản mới nhất để các tính năng hoạt động ổn định. Sau đó, nhập địa chỉ YouTube vào thanh tìm kiếm, đăng nhập nếu cần và tìm đến video muốn tải về.

Bước 2: Phát video cần lưu

Tiếp theo, nhấn chọn video để bắt đầu phát. Hãy chờ trong giây lát để nội dung được tải và Cốc Cốc nhận diện video. Nếu video được hỗ trợ, trình duyệt sẽ hiển thị thanh công cụ của Cốc Cốc ngay trên giao diện phát, trong đó có tùy chọn Tải xuống.

Bước 3: Chọn tùy chọn tải phù hợp

Nhấn Tải xuống để xem các lựa chọn mà Cốc Cốc cung cấp. Tùy thuộc vào từng video, bạn có thể lựa chọn định dạng hoặc chất lượng khác nhau như Video, Audio và phụ đề. Sau khi chọn tùy chọn phù hợp, xác nhận tải xuống và chờ trình duyệt hoàn tất quá trình lưu nội dung về máy.

Truy cập YouTube trên Cốc Cốc.

Lưu ý: Không phải mọi video trên YouTube đều có thể tải trực tiếp bằng Cốc Cốc. Nếu tùy chọn tải xuống không xuất hiện, bạn có thể cân nhắc sử dụng những phương pháp khác phù hợp với video cần tải.

Trên đây là những cách tải video từ YouTube phổ biến và dễ thực hiện trên nhiều thiết bị. Tùy nhu cầu, bạn có thể lựa chọn phương pháp phù hợp để lưu và xem video thuận tiện hơn. Hãy ưu tiên các cách tải hợp pháp và tuân thủ quy định bản quyền của YouTube.