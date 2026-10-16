Tài tử 'Trái tim mùa thu' Won Bin tái xuất sau 16 năm vắng bóng

Hình ảnh mới khi xuất hiện trong quảng cáo của Won Bin nhanh chóng được người hâm mộ chia sẻ trên mạng xã hội. Nam diễn viên xuất hiện với mái tóc dài, phong thái điềm đạm và gương mặt quen thuộc từng gắn liền với thời kỳ nổi tiếng của anh. Sự chú ý dành cho tài tử không chỉ đến từ diện mạo ở tuổi 49, mà còn bởi khoảng thời gian dài anh gần như rút khỏi hoạt động diễn xuất.

Trong khi nhiều nghệ sĩ cùng thế hệ liên tục góp mặt trong các dự án truyền hình và điện ảnh, Won Bin lựa chọn cuộc sống kín tiếng. Anh vẫn tham gia một số chiến dịch quảng cáo, song hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí hoặc chia sẻ chuyện đời tư. Vì vậy, mỗi lần hình ảnh mới của nam diễn viên được công bố đều có thể trở thành chủ đề được người hâm mộ quan tâm.

Won Bin vừa gây sốt với bức ảnh quảng cáo mới nhất. Ảnh: Naver

Won Bin sinh năm 1977, được đông đảo khán giả châu Á biết đến qua bộ phim truyền hình Trái tim mùa thu phát sóng năm 2000. Trong tác phẩm này, anh vào vai Han Tae-suk, chàng trai xuất thân giàu có, có vẻ ngoài đào hoa nhưng cũng mang những cảm xúc phức tạp trong chuyện tình cảm. Nhân vật góp phần đưa tên tuổi nam diễn viên đến gần hơn với khán giả và giúp anh trở thành một trong những gương mặt được yêu thích của màn ảnh Hàn Quốc đầu những năm 2000.

Thành công của Trái tim mùa thu tạo bước đệm quan trọng cho sự nghiệp của Won Bin. Tuy nhiên, thay vì liên tục nhận lời đóng phim truyền hình, anh dần tập trung vào điện ảnh và lựa chọn những dự án có màu sắc khác biệt.

Won Bin và Song Hye Kyo trong "Trái tim mùa thu".

Năm 2004, Won Bin tham gia Taegukgi (Cờ bay phấp phới), bộ phim chiến tranh có sự góp mặt của Jang Dong-gun. Tác phẩm khai thác số phận của hai anh em trong bối cảnh Chiến tranh Triều Tiên, đồng thời giúp nam diễn viên thể hiện khả năng diễn xuất trong một câu chuyện giàu cảm xúc. Vai diễn này cho thấy anh không chỉ được nhớ đến nhờ hình tượng lãng tử từng xuất hiện trong Trái tim mùa thu.

Bước ngoặt tiếp theo đến vào năm 2010 với The Man from Nowhere. Trong phim, Won Bin hóa thân thành Cha Tae-sik, người đàn ông sống tách biệt với xã hội nhưng buộc phải hành động để giải cứu cô bé hàng xóm khỏi một tổ chức tội phạm. Tác phẩm đạt thành công lớn tại phòng vé Hàn Quốc.

Đáng chú ý, The Man from Nowhere cũng là bộ phim điện ảnh gần nhất mà Won Bin tham gia tính đến nay. Sau tác phẩm này, anh không công bố dự án diễn xuất mới, khiến câu hỏi về khả năng trở lại màn ảnh liên tục được đặt ra. Dù vậy, nam diễn viên chưa công khai tuyên bố giải nghệ.

Sự vắng bóng kéo dài khiến khán giả nhiều lần kỳ vọng Won Bin sẽ lựa chọn một kịch bản phù hợp để tái xuất. Một số thông tin trên truyền thông Hàn Quốc từng đề cập đến việc anh cân nhắc kỹ nội dung và nhân vật trước khi nhận lời. Tuy nhiên, lý do cụ thể khiến nam diễn viên chưa trở lại đóng phim chưa được anh giải thích đầy đủ trước công chúng.

Ngoài công việc, cuộc sống gia đình của Won Bin cũng được giữ kín. Năm 2015, anh kết hôn với nữ diễn viên Lee Na-young sau thời gian hẹn hò kín đáo. Lễ cưới của cặp đôi được tổ chức tại vùng quê Jeongseon, tỉnh Gangwon, với sự tham dự của người thân và bạn bè thay vì một sự kiện quy mô lớn trong giới giải trí.

Sau khi kết hôn, hai nghệ sĩ tiếp tục hạn chế chia sẻ chuyện riêng tư. Họ có một con trai nhưng hiếm khi để con xuất hiện trước truyền thông. Trong khi Lee Na-young vẫn tham gia các dự án diễn xuất, Won Bin chủ yếu duy trì hoạt động quảng cáo và dành thời gian cho gia đình.

Ở thời điểm hiện tại, hình ảnh của Won Bin vẫn gắn với những vai diễn đáng nhớ. Với khán giả từng yêu mến Trái tim mùa thu, anh vẫn là gương mặt gợi nhắc một giai đoạn nổi bật của phim truyền hình Hàn Quốc. Lần xuất hiện trong quảng cáo mới tiếp tục cho thấy sức hút của nam diễn viên, dù thời điểm anh trở lại màn ảnh vẫn là điều chưa có câu trả lời.