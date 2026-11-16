Tài tử Reply 1988 Go Kyung Pyo viết tâm thư sau vụ say rượu lái xe gây tai nạn, hé lộ hành động gây tranh cãi tại hiện trường

Ngày 16/11, nam diễn viên Go Kyung Pyo, nổi tiếng với bộ phim Reply 1988, vừa lên tiếng thừa nhận hành vi lái xe khi say rượu và gây tai nạn tại Seoul (Hàn Quốc). Tài tử gửi lời xin lỗi đến nạn nhân, đồng nghiệp và người hâm mộ, đồng thời tuyên bố tạm dừng toàn bộ hoạt động nghệ thuật đã lên kế hoạch.

Trong thư, nam diễn viên xác nhận vụ việc xảy ra vào rạng sáng 14/11. Sau khi uống rượu, anh điều khiển ô tô cá nhân và đâm vào một chiếc xe vệ sinh môi trường. Nồng độ cồn trong máu của anh vượt ngưỡng cho phép, đủ căn cứ để bị tước giấy phép lái xe.

Go Kyung Pyo thừa nhận việc lái xe sau khi uống rượu hoàn toàn là lỗi của bản thân. Anh cho biết từng khuyên người khác không lái xe khi đã sử dụng rượu bia nhưng chính mình lại vi phạm quy định, gây nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh.

Nam diễn viên cũng kể lại diễn biến sau vụ va chạm. Do không nhìn thấy vị trí thích hợp để dừng xe ngay lập tức, anh đã lái thêm một đoạn rồi mới tấp vào lề. Sau đó, anh xuống xe kiểm tra và nhìn thấy hai nhân viên vệ sinh môi trường.

Theo lời kể của Go Kyung Pyo, anh lập tức xin lỗi hai người. Khi biết họ đã gọi cảnh sát, nam diễn viên cảm thấy bối rối và vô cùng có lỗi. Anh thừa nhận bản thân không có bất kỳ lý do nào để biện minh cho hành động sai trái.

Liên quan đến đoạn video giám sát ghi lại cảnh nam diễn viên dường như cất một vật gì đó vào túi áo khoác sau khi xuống xe, Go Kyung Pyo khẳng định, đó chỉ là chìa khóa ô tô mà anh đang cầm trên tay, không phải vật phẩm bị cấm như những nghi vấn lan truyền.

Hình ảnh ghi lại vụ lái xe gây tai nạn của Go Kyung Pyo.

Đáng chú ý, tài tử Reply 1988 tuyên bố tạm dừng toàn bộ hoạt động nghệ thuật đã lên kế hoạch. Anh gửi lời xin lỗi đến ê-kíp các chương trình đang tham gia, đoàn làm phim của những dự án sắp phát hành và các đồng nghiệp bị ảnh hưởng.

Nam diễn viên cho biết, nhiều nhân viên phải làm thêm giờ để chỉnh sửa những cảnh quay có sự xuất hiện của anh. Một số ê-kíp cũng buộc phải thay đổi kế hoạch đã chuẩn bị trong thời gian dài vì bê bối này.

Go Kyung Pyo đồng thời xin lỗi người hâm mộ và khán giả đã dành thời gian chờ đợi, ủng hộ các tác phẩm cũng như chương trình có sự góp mặt của anh.

Anh cam kết hợp tác nghiêm túc với quá trình điều tra của cảnh sát, thực hiện các biện pháp cần thiết để khắc phục thiệt hại do vụ tai nạn gây ra và chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.

Trước đó, theo thông tin từ Đồn cảnh sát Mapo (Seoul), Go Kyung Pyo bị điều tra với cáo buộc vi phạm Luật Giao thông đường bộ, cụ thể là hành vi lái xe khi say rượu.

Vụ việc xảy ra khoảng 3h30 ngày 14/11 tại khu vực Donggyo-dong, quận Mapo, Seoul (Hàn Quốc). Nam diễn viên bị cáo buộc điều khiển ô tô cá nhân sau khi uống rượu và đâm vào một chiếc xe vệ sinh môi trường. Thời điểm xảy ra tai nạn, anh đi một mình, không có người đi cùng.

Theo kết quả xét nghiệm, nồng độ cồn trong máu của Go Kyung Pyo là 0,150%, gần gấp đôi mức 0,08% được quy định là ngưỡng tước giấy phép lái xe tại Hàn Quốc.

Đến chiều 15/11, cơ quan chức năng xác nhận một nhân viên vệ sinh môi trường ngoài 60 tuổi ngồi trên chiếc xe bị tông đã bị thương nhẹ. Nạn nhân có biểu hiện đau nhức sau va chạm và dự kiến đến bệnh viện kiểm tra chi tiết. Dù không ghi nhận vết thương rõ rệt bên ngoài, người này vẫn cảm thấy đau sau cú tông.

Chiếc xe vệ sinh môi trường cũng bị hư hỏng một phần, tuy nhiên mức độ thiệt hại được đánh giá không quá nghiêm trọng. Văn phòng quận Mapo cho biết phương tiện này thuộc quyền quản lý của một công ty vệ sinh tư nhân ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với địa phương.

Bê bối lái xe khi say rượu khiến Go Kyung Pyo đối mặt với những ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp.

Trong lứa diễn viên nam sinh đầu thập niên 1990, Go Kyung Pyo vốn là một gương mặt vô cùng nổi bật, sở hữu cả tài năng diễn xuất thực lực lẫn những tác phẩm để đời. Ảnh: X

Theo thông tin được công bố, chương trình giải trí Hangout with Yoo của đài MBC và Sixth Sense: B-Side của tvN thông báo loại bỏ hình ảnh nam diễn viên trong các tập phát sóng nhằm tránh gây khó chịu cho khán giả.

Trong khi đó, chương trình thực tế The Great Escape: Urban Legends, phiên bản gốc của TVING, dự kiến lên sóng tập đầu tiên ngày 2/12, cũng cho biết sẽ chỉnh sửa nội dung và hạn chế tối đa thời lượng xuất hiện của Go Kyung Pyo.

Một chương trình khác chịu ảnh hưởng đáng kể là Bogum’s Magic Curling 2 của tvN, dự kiến phát sóng từ ngày 29/11. Chương trình có dàn diễn viên chính chỉ gồm 3 thành viên là Park Bo Gum, Lee Sang Yi và Go Kyung Pyo.

Đến thời điểm thông tin được đăng tải, ê-kíp sản xuất Bogum’s Magic Curling 2 chưa đưa ra thông báo chính thức về phương án xử lý những phân cảnh có sự góp mặt của nam diễn viên.

Ngoài ra, buổi gặp gỡ người hâm mộ mang tên Đêm Go Kyung Pyo, dự kiến tổ chức ngày 21/11, cũng đã bị hủy. Đơn vị tổ chức cho biết sẽ sớm triển khai thủ tục hoàn tiền vé cho khán giả.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng Hàn Quốc điều tra. Go Kyung Pyo cho biết, sẽ nghiêm túc hợp tác và chịu trách nhiệm về hành vi của mình.