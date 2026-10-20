Tài tử Oscar muốn rời Marvel nhưng bị từ chối

Theo Variety, tài tử gạo cội Michael Douglas bất ngờ chia sẻ về những trải nghiệm phía sau hậu trường Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU), đặc biệt là mong muốn chấm dứt hành trình của nhân vật Hank Pym trong loạt phim Ant-Man. Nam diễn viên từng giành hai tượng vàng Oscar tiết lộ đã đề nghị hãng phim để nhân vật của mình chết sau phần phim thứ hai, nhưng nguyện vọng này không được chấp thuận.

Xuất hiện trong chương trình podcast Happy Sad Confused của người dẫn chương trình Josh Horowitz, Michael Douglas được hỏi về thông tin ông từng muốn rời khỏi thương hiệu siêu anh hùng đình đám. Nam diễn viên 82 tuổi thẳng thắn xác nhận rằng bản thân đã muốn nhân vật Hank Pym kết thúc hành trình từ khá sớm. Ông cho biết mình đáng lẽ đã rời loạt phim sau phần thứ hai, nhưng Marvel không cho phép điều đó xảy ra.

Michael Douglas tiết lộ từng nhiều lần muốn kết thúc hành trình của nhân vật Hank Pym trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Michael Douglas lần đầu gia nhập MCU vào năm 2015 với bộ phim Ant-Man, đảm nhận vai tiến sĩ Hank Pym, nhà khoa học thiên tài và cũng là Người Kiến đời đầu. Nhân vật giữ vai trò quan trọng trong việc phát triển công nghệ thu nhỏ, đồng thời trở thành người hướng dẫn Scott Lang, siêu anh hùng do Paul Rudd thủ vai. Thành công của bộ phim giúp Hank Pym trở thành gương mặt quen thuộc đối với khán giả Marvel.

Sau phần phim đầu tiên, Michael Douglas tiếp tục xuất hiện trong Ant-Man and the Wasp năm 2018, Avengers: Endgame năm 2019 và Ant-Man and the Wasp: Quantumania năm 2023. Ông cũng tham gia lồng tiếng cho nhân vật trong loạt phim hoạt hình What If...? của Disney+. Tuy nhiên, đằng sau những lần tái xuất này, nam diễn viên đã nhiều lần nghĩ đến việc khép lại vai diễn để dành thời gian cho những dự định khác.

Michael Douglas gắn bó với vai tiến sĩ Hank Pym từ bộ phim Ant-Man ra mắt năm 2015.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Michael Douglas công khai mong muốn nhân vật Hank Pym chết trên màn ảnh. Trong chương trình The View năm 2024, tài tử cho biết từng trực tiếp đề xuất một cái kết đầy kịch tính cho nhân vật trong Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Ông muốn tận dụng công nghệ kỹ xảo hiện đại để tạo nên một màn hy sinh hoành tráng, thay vì để Hank Pym đơn thuần biến mất khỏi câu chuyện.

Theo ý tưởng được Michael Douglas chia sẻ, Hank Pym có thể thu nhỏ cơ thể xuống kích thước của một con kiến trước khi trải qua một vụ nổ ngoạn mục. Nam diễn viên đặc biệt thích thú với khả năng khai thác hiệu ứng hình ảnh trong phân cảnh cuối cùng của nhân vật. Tuy nhiên, Marvel không lựa chọn hướng phát triển này, khiến Hank Pym tiếp tục sống sót sau những biến cố tại Lượng tử Giới.

Tài tử từng đề xuất một cái kết đầy kịch tính cho Hank Pym nhưng ý tưởng không được Marvel chấp thuận.

Điều thú vị là Michael Douglas ban đầu gia nhập MCU không phải vì tham vọng gắn bó lâu dài với dòng phim siêu anh hùng. Ông tiết lộ từng chủ động nói với các đại diện của mình rằng muốn thử sức với một bộ phim sử dụng phông xanh và kỹ xảo máy tính, bởi đây là trải nghiệm mới mẻ mà ông chưa từng thực hiện trong sự nghiệp điện ảnh kéo dài nhiều thập kỷ.

Tuy nhiên, khi trực tiếp tham gia sản xuất, nam diễn viên nhận ra diễn xuất trước phông xanh khó khăn hơn tưởng tượng. Không gian trường quay phần lớn thiếu những bối cảnh hoàn chỉnh, buộc diễn viên phải hình dung các sinh vật, chuyển động và sự kiện sẽ được bổ sung bằng kỹ xảo trong quá trình hậu kỳ. Theo Douglas, việc tương tác với những yếu tố chưa thực sự xuất hiện trước mắt đòi hỏi khả năng tưởng tượng và sự tập trung rất lớn.

Michael Douglas thừa nhận việc diễn xuất trước phông xanh và tương tác với những yếu tố kỹ xảo là trải nghiệm không hề dễ dàng.

Dù thừa nhận những khó khăn, Michael Douglas vẫn dành lời khen cho Paul Rudd và các đồng nghiệp trong loạt phim. Ông đánh giá nam diễn viên thủ vai Scott Lang là một cộng sự tuyệt vời, đồng thời bày tỏ sự yêu mến đối với tập thể đoàn phim. Tuy nhiên, tài tử cũng hài hước nhắc đến những ràng buộc hợp đồng, cho rằng một khi đã tham gia thương hiệu Marvel, việc rời đi không đơn giản như ông từng nghĩ.

Ở tuổi 82, Michael Douglas đang có xu hướng lựa chọn công việc thận trọng hơn và dành nhiều thời gian cho gia đình. Sau khi đảm nhận vai Benjamin Franklin trong loạt phim truyền hình năm 2024, ông không còn xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh, dù vẫn tham gia một số dự án điện ảnh với quy mô vai diễn nhỏ hơn.

Tương lai của Hank Pym trong MCU vẫn bỏ ngỏ khi Marvel chưa công bố kế hoạch đưa nhân vật trở lại màn ảnh.

Hiện Marvel chưa công bố kế hoạch đưa Hank Pym trở lại trong những tác phẩm tiếp theo, đồng thời chưa xác nhận liệu Michael Douglas có tiếp tục góp mặt trong MCU hay không. Những chia sẻ mới nhất của tài tử Oscar vì vậy khiến tương lai nhân vật trở thành chủ đề được người hâm mộ quan tâm. Sau hơn một thập kỷ gắn bó với thế giới siêu anh hùng, hành trình của Hank Pym có thể đã đến lúc cần một cái kết, nhưng quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay Marvel Studios.