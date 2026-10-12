Tài tử 'Người Nhện' Tobey Maguire gây bất ngờ khi chủ trì lễ cưới của vợ cũ

Theo Page Six, nhà thiết kế trang sức Jennifer Meyer vừa tổ chức lễ cưới với doanh nhân Geoff Ogunlesi tại khu nghỉ dưỡng Four Seasons Resort Lanai ở Hawaii, Mỹ vào cuối tuần qua.

Hôn lễ diễn ra trong không gian ngoài trời lãng mạn, với sự tham dự của gia đình, bạn bè và nhiều ngôi sao nổi tiếng Hollywood. Tuy nhiên, nhân vật thu hút sự chú ý đặc biệt lại là Tobey Maguire - chồng cũ của cô.

Jennifer Meyer vừa tổ chức lễ cưới với doanh nhân Geoff Ogunlesi.

Nam diễn viên nổi tiếng với loạt phim Spider-Man (Người Nhện) đã trực tiếp chủ trì nghi thức kết hôn cho Jennifer Meyer và người chồng mới. Trong những hình ảnh được ghi lại, Tobey Maguire diện vest lịch lãm, cầm giấy tờ trên tay và hào hứng thực hiện vai trò đặc biệt của mình.

Khoảnh khắc này nhanh chóng trở thành chi tiết đáng chú ý của hôn lễ, bởi không phải cặp đôi nào sau ly hôn cũng có thể duy trì mối quan hệ thân thiết đến mức người chồng cũ trực tiếp chứng kiến và chủ trì đám cưới của vợ.

Trong ngày trọng đại, Jennifer Meyer lựa chọn chiếc váy cưới trắng không dây, kết hợp khăn voan dài. Trong khi đó, chú rể Geoff Ogunlesi xuất hiện lịch lãm với bộ vest đen cùng nơ cổ đồng điệu.

Tobey Maguire gây bất ngờ khi chủ trì lễ cưới của vợ cũ.

Hai người con chung của Jennifer Meyer và Tobey Maguire là Ruby (19 tuổi) và Otis (17 tuổi) cũng góp mặt trong hôn lễ. Ngoài ra, con gái nhỏ của Jennifer Meyer và Geoff Ogunlesi, chào đời vào tháng 5 vừa qua cũng hiện diện trong ngày vui của bố mẹ.

Lễ cưới còn quy tụ nhiều tên tuổi đình đám như Leonardo DiCaprio cùng bạn gái Vittoria Ceretti, tỷ phú Jeff Bezos và vợ Lauren Sánchez, Courteney Cox, Kate Hudson cùng vị hôn phu Danny Fujikawa và nhà thiết kế Rachel Zoe.

Đáng chú ý, hôn lễ diễn ra chỉ ít ngày sau khi Jennifer Meyer và Tobey Maguire chính thức hoàn tất một phần quan trọng trong thủ tục ly hôn, gần 10 năm kể từ thời điểm tuyên bố chia tay.

Hôn lễ diễn ra chỉ ít ngày sau khi Jennifer Meyer và Tobey Maguire chính thức hoàn tất một phần quan trọng trong thủ tục ly hôn.

Theo tài liệu pháp lý được Page Six tiếp cận, tình trạng hôn nhân giữa hai người đã chính thức chấm dứt, đồng nghĩa cả hai được khôi phục tình trạng độc thân về mặt pháp lý. Tuy nhiên, một số vấn đề liên quan đến thỏa thuận ly hôn vẫn cần tiếp tục giải quyết.

Tobey Maguire và Jennifer Meyer kết hôn năm 2007, sau đó thông báo chia tay vào tháng 10/2016, khép lại 9 năm chung sống.

Dù đường ai nấy đi, cả hai vẫn duy trì sự gắn bó trong quá trình cùng nuôi dạy hai người con.

Trong cuộc phỏng vấn năm 2022 trên chương trình World's First Podcast, Jennifer Meyer từng thừa nhận việc cùng chồng cũ chăm sóc con cái không hề dễ dàng. Tuy nhiên, cô vẫn mô tả cuộc chia tay của mình là một trải nghiệm đẹp trong cuộc sống.

Nữ nhà thiết kế thậm chí dành những lời đầy tình cảm cho Tobey Maguire: "Anh ấy giống như anh trai của tôi. Tôi yêu quý anh ấy vô cùng".

Jennifer Meyer bắt đầu mối quan hệ với Geoff Ogunlesi vào mùa hè năm 2023. Đến tháng 11 cùng năm, cặp đôi lần đầu công khai xuất hiện trên thảm đỏ tại sự kiện Baby2Baby.

Tháng 8/2024, cả hai đính hôn. Jennifer Meyer chia sẻ hình ảnh tình tứ bên bạn trai cùng chiếc nhẫn kim cương nổi bật, kèm dòng trạng thái ngắn gọn: "Đồng ý"!.

Jennifer Meyer bắt đầu mối quan hệ với Geoff Ogunlesi vào mùa hè năm 2023.

Tháng 5/2026, Jennifer Meyer và Geoff Ogunlesi chào đón con gái đầu lòng. Đây là người con thứ ba của nữ nhà thiết kế, sau hai con chung với Tobey Maguire.

Việc tài tử phim Người Nhện trực tiếp chủ trì lễ cưới của vợ cũ trở thành minh chứng đặc biệt cho mối quan hệ tốt đẹp mà cả hai duy trì sau nhiều năm chia tay. Dù không còn là vợ chồng, Tobey Maguire và Jennifer Meyer vẫn dành cho nhau sự tôn trọng, đồng thời cùng hiện diện trong những cột mốc quan trọng của gia đình.