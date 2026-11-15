'Tài tử miệt vườn' mùa 6 mở đầu Vòng Tăng tốc với thông điệp bảo vệ thiên nhiên

4 tài tử phối hợp ca diễn trong tác phẩm “Khi các vị thần nổi giận”, gửi gắm thông điệp bảo vệ thiên nhiên tại đêm thi đầu tiên Vòng Tăng tốc.

Đây là điểm mới trong vòng thi thứ ba của chương trình do Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp tổ chức. Vượt qua Vòng Cất cánh, 12 tài tử được chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm kết hợp với một nghệ sĩ khách mời, trình diễn một tác phẩm chung. Thử thách đặt ra là phối hợp ca diễn, hòa nhịp giữa vọng cổ và rap, đồng thời giữ được bản sắc nghệ thuật truyền thống.

Trong đêm thi đầu tiên, tác phẩm “Khi các vị thần nổi giận” của tác giả Tô Thiên Kiều có sự tham gia của các thí sinh: Nguyễn Văn Đức vai Thần Núi, Nguyễn Minh Nhật vai Thần Rừng, Nguyễn Thị Thanh Tuyền vai Thần Sông và Võ Trường Giang vai Thần Mưa.

Qua câu chuyện về thiên nhiên bị tổn thương, tác phẩm gửi gắm lời cảnh báo về những hệ lụy khi môi trường sống bị tàn phá, nhắc nhở trách nhiệm của con người đối với thiên nhiên.

Ca sĩ, nhạc sĩ Ngọc Phụng hóa thân thành Thần Thiên Nhiên, dẫn dắt câu chuyện và kết nối phần thi của các tài tử bằng những đoạn rap trẻ trung, ý nghĩa.

Đồng hành cùng các tài tử, ca sĩ, nhạc sĩ Ngọc Phụng vừa hóa thân thành Thần Thiên Nhiên, vừa giữ vai trò dẫn dắt, kết nối các nhân vật. Những đoạn rap có lời lẽ trẻ trung, vui nhộn được đan xen trong câu chuyện, góp phần truyền tải thông điệp nhân văn bằng cách thể hiện gần gũi với khán giả hôm nay.

Là ca sĩ quê Đồng Tháp, quán quân “Solo cùng Bolero 2019”, Ngọc Phụng còn được biết đến qua các sáng tác do chính anh thể hiện. Đến với “Tài tử miệt vườn” mùa 6, anh cùng 4 thí sinh tìm sự ăn ý trong từng phần ca diễn, góp thêm màu sắc mới cho tiết mục dự thi.

Để chuẩn bị cho đêm thi, các tài tử tích cực tập luyện dưới sự hướng dẫn của Nghệ sĩ Nhân dân Hữu Quốc, đạo diễn, cố vấn nghệ thuật chương trình. Từ nghe nhịp đàn, chuẩn bị làn hơi đến chuyển tiếp giữa rap và vọng cổ, từng chi tiết đều được chăm chút nhằm giữ mạch cảm xúc cho tác phẩm.

Sự kết hợp mới cùng câu chuyện mang thông điệp bảo vệ môi trường hứa hẹn đem đến những khoảnh khắc vui tươi xen lẫn cảm xúc sâu lắng. Mời khán giả đón xem đêm thi đầu tiên của Vòng Tăng tốc lúc 19 giờ 10 phút ngày 15-11 trên THĐT1.