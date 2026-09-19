'Tài tử miệt vườn' mùa 6: Kết nối truyền thống với hiện đại

Nhà báo Ngô Thị Ngọc Hạnh, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Đồng Tháp, công bố thời gian phát sóng chương trình. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Tại Lễ công bố phát sóng Gameshow "Tài tử miệt vườn" mùa 6 năm 2026, do Báo và Phát thanh, truyền hình Đồng Tháp tổ chức, sáng 19/9, Nhà báo Ngô Thị Ngọc Hạnh, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Đồng Tháp cho biết, Chương trình sẽ chính thức phát sóng lúc 19 giờ 10 phút Chủ nhật hằng tuần trên kênh THĐT1, bắt đầu từ 20/9/2026. Chương trình nhằm gìn giữ loại hình nghệ thuật đờn ca tài tử, là Di sản văn hóa phi vật thể nhân loại và góp phần thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam.

Nghệ sĩ nhân dân Hữu Quốc, đạo diễn – cố vấn nghệ thuật chương trình, phát biểu. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Đồng Tháp cho biết, qua 5 mùa tổ chức, Chương trình "Tài tử miệt vườn" đã thu hút sự quan tâm, thể hiện niềm đam mê của các doanh nghiệp, nghệ sĩ, người dân đối với nghệ thuật đờn ca tài tử. Ban tổ chức Chương trình mong muốn với bố cục của Chương trình, đặc biệt ở vòng thi Tăng tốc, mỗi đêm thi sẽ có một nghệ sĩ trẻ tham gia cùng thí sinh với vai trò dẫn dắt câu chuyện, hát các dòng nhạc đương đại sẽ gắn kết yếu tố truyền thống với hiện tại, tạo nên sự hấp dẫn hơn cho chương trình.

Đại diện các nhà tài trợ, nghệ sĩ tham dự chương trình chụp ảnh lưu niệm cùng Ban tổ chức chương trình. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Chương trình "Tài tử miệt vườn" năm nay tiếp tục tìm kiếm và kết nối những người có chung niềm đam mê với tài tử, vọng cổ, cải lương. Chương trình có hơn 600 thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành phố, trải dài từ khu vực Đông Nam Bộ đến Cà Mau tham gia. Trong đó, thí sinh nhỏ nhất mới 7 tuổi và lớn nhất gần 80 tuổi.

Chương trình gồm 5 vòng thi: Khởi động, Cất cánh, Tăng tốc, Bản lĩnh và Đăng quang. Nét mới của mùa 6 được thể hiện tại vòng Tăng tốc, các thí sinh sẽ có cơ hội kết hợp trình diễn cùng những nghệ sĩ trẻ. Điều này được kỳ vọng tạo thêm "cầu nối" giữa đờn ca tài tử với khán giả trẻ, giúp những giá trị truyền thống được tiếp cận bằng một diện mạo gần gũi, hiện đại và sinh động hơn.

Thí sinh biểu diễn phần thi tại buổi ghi hình chương trình. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Đờn ca tài tử là loại hình nghệ thuật đặc trưng của vùng đất Nam Bộ, đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Chương trình "Tài tử miệt vườn" mong muốn tiếp tục đưa những câu ca, điệu vọng cổ và giá trị đặc sắc của đờn ca tài tử đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.