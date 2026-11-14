Tài tử miệt vườn háo hức 'bắt nhịp' cùng rap

NSND Hữu Quốc (áo xanh) hướng dẫn các tài tử phối hợp động tác, giữ nhịp điệu ca diễn trong tác phẩm “Khi các vị thần nổi giận”.

TỪ BỠ NGỠ ĐẾN SAY MÊ

Nhận kịch bản “Xóm cà khịa”, tài tử Đỗ Thị Ánh Loan đến từ TP. HCM thích thú bởi câu chuyện gần gũi, những nhân vật mang dáng dấp đời thường. Sau lời qua tiếng lại nơi xóm nhỏ là nỗi niềm riêng, là những điều khiến người xem có thể ngẫm nghĩ về cách ứng xử với nhau.

Các tài tử cùng nghệ sĩ khách mời tập luyện tiết mục “Xóm cà khịa”, kết hợp ca diễn cải lương với rap.

Gắn bó với niềm say mê bộ môn cải lương truyền thống, chị Đỗ Thị Ánh Loan ban đầu không khỏi băn khoăn khi tác phẩm dự thi của chị và các tài tử khác có thêm phần đọc rap. Song nỗi lo ấy dần vơi qua những buổi tập, khi chị cùng 3 bạn thi tìm hiểu nhân vật, làm quen cách phối hợp trong tiết mục của đêm thi thứ 3.

“Ban đầu, tôi lo mình không bắt nhịp kịp. Nhưng khi tập cùng anh em, được đạo diễn và các nghệ sĩ trong ê-kíp hướng dẫn tận tình, tôi dần tự tin hơn”, chị Loan chia sẻ. Càng hiểu vai, chị Loan càng chăm chút cách ca, nét diễn, mong khán giả cảm nhận được nỗi niềm nhân vật và thông điệp câu chuyện.

Cùng niềm mong chờ ấy, tài tử Trần Thanh Cơ, đến từ xã Phú Thọ, tỉnh Đồng Tháp hào hứng với tác phẩm “Quạ thần và cây khế”. Câu chuyện cổ tích về tình anh em, lòng tham và cách sống nghĩa tình được thể hiện cùng ca sĩ, rapper Bảo Kun, mở ra trải nghiệm mới cho người dự thi.

Không khí tập luyện vui tươi của nhóm tài tử và nghệ sĩ khách mời trong tiết mục “Quạ thần và cây khế”.

Thanh Cơ đã mong được đến Vòng Tăng tốc ngay từ khi tìm hiểu thể thức chương trình. Nhưng bước vào tập luyện, Thanh Cơ nhận ra đằng sau sự mới lạ là yêu cầu cao hơn về khả năng ca diễn, giữ hơi và phối hợp cùng bạn thi.

Mỗi nhân vật phải giữ nét riêng, đồng thời kết nối với các vai diễn khác. Những đoạn vui tươi cần sự linh hoạt; đến chỗ lắng đọng, người ca phải điều tiết hơi, giữ cảm xúc để câu chuyện tiếp nối tự nhiên. Chính những đòi hỏi ấy, thôi thúc anh tập luyện kỹ hơn, từng bước tìm sự tự tin cho vai diễn.

MIỆT MÀI TÌM SỰ HÒA NHỊP

Nếu tài tử Ánh Loan chú trọng nội tâm nhân vật, Thanh Cơ tìm sự ăn ý trong ca diễn thì tài tử Nguyễn Văn Đức đến từ tỉnh An Giang lại dành nhiều công sức cho những đoạn chuyển tiếp giữa rap và vọng cổ.

Từng vị trí, động tác diễn xuất được NSND Hữu Quốc hướng dẫn cụ thể để các tài tử phối hợp ăn ý trên sân khấu.

Trong tác phẩm “Khi các vị thần nổi giận” của tác giả Tô Thiên Kiều, tài tử Nguyễn Văn Đức đảm nhận vai Thần Núi, cùng Nguyễn Minh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Võ Trường Giang và ca sĩ Ngọc Phụng chuẩn bị cho đêm thi đầu tiên.

Với anh Đức, từ phần rap chuyển sang câu ca vọng cổ là thử thách đáng kể. Người ca cần nghe nhịp đờn, chuẩn bị làn hơi, giữ đúng tâm trạng nhân vật để lời ca cất lên liền mạch. Những chỗ chưa thuần thục được anh Đức kiên trì tập lại, mong chuyển tải trọn vẹn thông điệp bảo vệ thiên nhiên.

Dưới sự hướng dẫn của NSND Hữu Quốc, đạo diễn, cố vấn nghệ thuật chương trình, các tài tử miệt mài tập ca, tập diễn, điều chỉnh từng phần phối hợp. Sự hồi hộp vẫn còn, nhưng càng tập luyện, mỗi người càng thêm hào hứng với cách thể hiện mới.

NSƯT Hải Yến (bên trái) hướng dẫn tài tử nhí tập luyện, trau chuốt diễn xuất cho phần thi “Quạ thần và cây khế” tại Vòng Tăng tốc.

Sau Vòng Cất cánh khép lại tối 8-11, 12 tài tử chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm kết hợp 1 nghệ sĩ khách mời qua 3 đêm thi Tăng tốc.

Từ sàn tập, các tài tử đang nỗ lực làm mới mình, gửi gắm kỳ vọng về những tiết mục có nét vui tươi, dí dỏm lẫn khoảng lắng sâu. Với tài tử, niềm mong chờ còn là được khán giả đón nhận câu ca quen thuộc trong một cách kể mới.