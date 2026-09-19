Tài tử Jung Il Woo cùng Hari Won và Lê Xuân Tiền 'đại náo' chương trình 'Running man Vietnam'

Jung Il Woo là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt, trong đó nổi bật là vai diễn Lee Yoon Ho trong phần 1 của series High kick - Gia đình là số 1. Đây cũng là vai diễn đưa Jung Il Woo đến gần công chúng và là một trong những vai diễn nổi tiếng nhất của anh tại Việt Nam.

Năm 2025, khi tham gia bộ phim Mang mẹ đi bỏ, một lần nữa Jung Il Woo tiếp tục chinh phục khán giả Việt bởi phong thái chuyên nghiệp nhưng không kém phần thân thiện, cởi mở. Sự xuất hiện bất ngờ của Jung Il Woo khiến dàn cast Running man Vietnam không khỏi phấn khích. Ngay từ những phút đầu, nam diễn viên nhanh chóng hòa nhập với không khí của chương trình và thể hiện tinh thần sẵn sàng tham gia các thử thách.

Chia sẻ về lần đầu góp mặt trong phiên bản Việt Nam, Jung Il Woo cho biết, anh từng tham gia Running man phiên bản Hàn nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên trải nghiệm Running man Vietnam. Nam diễn viên bày tỏ sự tò mò về cách các thành viên Việt Nam thực hiện các trò chơi và liệu phiên bản Việt có những thử thách đặc trưng như “túi mù” hay không. Jung Il Woo khẳng định sẽ chơi hết mình cùng dàn cast trong ngày ghi hình.

Tập 8 được đánh giá là một trong những tập hài hước nhất từ đầu mùa tới giờ, khi kịch bản là một cuộc thi khả năng diễn xuất ở một học viện nghệ thuật. Mở màn là phần chào đầu đặc biệt, khi dàn cast cùng tái hiện hàng loạt nhân vật, hình tượng và phân cảnh quen thuộc từ những bộ phim điện ảnh Việt Nam mà các thành viên từng tham gia.

Trong tập này, Lê Nhân tiếp tục đảm nhận vai trò huấn luyện viên nghệ thuật của khối diễn xuất, hướng dẫn các thành viên bước vào một kỳ sát hạch đặc biệt nhằm tìm ra “Ngôi sao của năm 2026”. Thông qua nhiều bài thi cá nhân lẫn đồng đội, các thử thách được xây dựng đa dạng, khai thác khả năng nhập vai, xử lý tình huống và khả năng kiểm soát cảm xúc của người chơi.

Sự xuất hiện của Jung Il Woo tại Running man Vietnam cũng nối dài mối duyên của nam diễn viên với khán giả Việt Nam. Anh được công chúng và truyền thông Việt Nam ưu ái gọi là “chàng rể quốc dân”. Việc Jung Il Woo tiếp tục nhận lời xuất hiện trong chương trình mở ra thêm những kỳ vọng về các màn kết hợp mới của nam diễn viên với thị trường Việt Nam trong thời gian tới.