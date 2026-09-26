Tài tử Hàn Quốc đối đầu căng thẳng với Trấn Thành ở Running Man

Jung Il Woo đã xuất hiện 2 tuần liên tiếp trên Running Man Việt Nam, trong đó tập mới nhất vừa lên sóng. Nam diễn viên Hàn Quốc dự kiến xuất hiện trong tập 10 lên sóng vào tuần tới. Trước đó, Jung Il Woo đã có một số hoạt động tại Việt Nam, chẳng hạn dự án điện ảnh Mang mẹ đi bỏ hay Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng. Trong Running Man, Jung Il Woo được yêu mến bởi sự hòa đồng, thân thiện và lăn xả. Khác biệt ngôn ngữ nhưng nam tài tử nhanh chóng hòa nhập với các thành viên. Ở tập trước, phân cảnh diễn xuất chung giữa Jung Il Woo với Trấn Thành, Anh Tú Atus gây sốt khắp các nền tảng mạng xã hội vì quá hài hước. Sang tập mới nhất, nam diễn viên tiếp tục được khen ngợi về sự hết mình trong trò xé bảng tên. Thậm chí, anh có màn đối đầu căng thẳng với Trấn Thành, dẫn đến bị thương nhẹ. Ảnh: NSX/ Trấn Thành.

Trước đó, Jung Il Woo nhiều lần bày tỏ niềm yêu thích với Việt Nam. Tháng 4/2024, anh có chuyến đi 10 ngày từ Sa Pa tới Hội An. Nam diễn viên thậm chí tâm sự chuyến đi tới Việt Nam là một trong những trải nghiệm đáng quý nhất của anh. Anh hạnh phúc trước tình cảm của người dân địa phương. Thời điểm đó, anh tự đi xe máy ở Sa Pa, ngâm chân thảo dược, thổi kèn lá, ngồi thuyền thúng ở Hội An và thử những món ăn địa phương hoặc ngồi ăn phở ở quán vỉa hè… Jung Il Woo (sinh năm 1987) bắt đầu sự nghiệp diễn xuất năm 2006 với bộ phim kinh dị The World of Silence. Cùng năm, anh gây chú ý với vai diễn trong sitcom Unstoppable High Kick và nhanh chóng trở thành gương mặt được khán giả biết đến. Sau đó, nam diễn viên tiếp tục ghi dấu qua nhiều tác phẩm như The Return of Iljimae, Mặt trăng ôm mặt trời, Good Job, Bossam: Steal the Fate… Ảnh: Jiilwww.

Với Những ngày tuyệt vời, anh tiếp tục khẳng định khả năng diễn xuất khi giành Nam diễn viên chính xuất sắc ở thể loại phim truyền hình dài tập và Cặp đôi xuất sắc tại KBS Drama Awards 2025. Trước đó, nam diễn viên cũng nhiều lần được vinh danh tại các lễ trao giải. Anh từng nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc ở hạng mục phim đặc biệt tại MBC Drama Awards 2014 và Tân binh xuất sắc ở hạng mục giải trí tại KBS Entertainment Awards 2019. Ảnh: YTN, News1.

Theo tin tức hồi tháng 7 của tờ DongA, Jung Il Woo cho biết việc được chẩn đoán mắc chứng phình động mạch não ở cuối độ tuổi 20 khiến anh thường xuyên lo sợ về cái chết. Nam diễn viên sau đó tìm đến hành trình Camino de Santiago để bình tâm và thay đổi cách nhìn về cuộc sống. Cụ thể, thời điểm đó, Jung Il Woo xuất hiện trong chương trình YouTube Al-Ttal-Han Chamgyeon. Tại đây, nam diễn viên lần đầu chia sẻ nhiều hơn về vấn đề sức khỏe từng khiến anh thay đổi cách sống. Ảnh: Dispatch, Star News Korea.

Jung Il Woo kể lại thời điểm anh phát hiện căn bệnh. Trước khi nhập ngũ, anh bất ngờ phải đến bệnh viện vì những cơn đau đầu dữ dội. “Trước đây tôi hiếm khi bị đau đầu, nhưng đột nhiên cơn đau trở nên rất dữ dội. Tôi rất biết ơn bác sĩ đã khuyên tôi nên đi khám tổng quát”, nam diễn viên nhớ lại. Sau khi tiến hành kiểm tra, Jung Il Woo được chẩn đoán mắc chứng phình động mạch não. Anh cho biết đây là tình trạng khó phát hiện và các triệu chứng không phải lúc nào cũng dễ nhận biết. Ảnh: The Neighbor.

Nam diễn viên sau đó phải theo dõi sức khỏe trong thời gian dài. Theo lời Jung Il Woo, các nhân viên y tế đánh giá tình trạng của anh hiện tại ổn định. “Thật khó để dùng từ ‘hồi phục hoàn toàn’, nhưng tôi đã được kiểm tra trong thời gian dài và được thông báo hiện tại tôi khỏe mạnh, an toàn”, anh nói. Với Jung Il Woo, điều khó khăn nhất sau khi nhận chẩn đoán không chỉ là vấn đề sức khỏe mà còn là nỗi lo về cái chết. “Tôi cảm thấy không biết khi nào mình sẽ chết”, nam diễn viên chia sẻ. Anh cho rằng chính nỗi bất an đó trở thành chất xúc tác khiến bản thân thay đổi đáng kể. Để tìm lại sự bình tĩnh, nam diễn viên quyết định thực hiện hành trình Camino de Santiago ở Tây Ban Nha. Ảnh: Jiilwww.

Jung Il Woo cho biết trong hành trình này, anh gặp nhiều người cũng đang trải qua những biến cố hoặc giai đoạn khó khăn. Hành trình không dễ dàng về mặt thể chất nhưng lại giúp anh cảm thấy đầu óc nhẹ nhõm hơn. Đặc biệt, khi đặt chân đến Nhà thờ Santiago, Jung Il Woo bất ngờ bật khóc trong một buổi lễ dành cho những người hành hương. “Tôi tham dự một buổi lễ dành cho người hành hương và đã khóc nức nở. Tôi không biết tại sao mình lại khóc, nhưng nước mắt cứ tuôn rơi mãi”, nam diễn viên nhớ lại. Sau khi khóc, anh cảm thấy tinh thần nhẹ nhõm và bình tĩnh hơn. “Tôi nghĩ trong cuộc sống, chúng ta cần thời gian để suy ngẫm về bản thân và giải tỏa cảm xúc”, diễn viên Hàn Quốc chia sẻ.