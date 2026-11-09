Tài tử Ha Jung Woo gây bất ngờ với diện mạo khác lạ trước ngày cưới

Theo MyDaily, mới đây, nam diễn viên Ha Jung Woo đã đăng tải một số hình ảnh mới trên trang mạng xã hội cá nhân, kèm dòng chú thích ngắn gọn. Ngay sau khi được chia sẻ, loạt ảnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm bởi diện mạo có phần khác biệt của nam tài tử trước ngày trọng đại.

Nam diễn viên Ha Jung Woo đã đăng tải một số hình ảnh mới trên trang mạng xã hội cá nhân.

Trong những hình ảnh mới nhất, Ha Jung Woo gây chú ý với gương mặt thon gọn hơn trước. Đặc biệt, đường viền hàm trở nên rõ nét, tạo cảm giác nam diễn viên đã giảm cân đáng kể trong thời gian gần đây.

Ở bức ảnh đầu tiên, Ha Jung Woo lựa chọn áo khoác đen kết hợp cùng quần ống rộng màu trắng. Bộ trang phục mang phong cách đơn giản, thoải mái nhưng vẫn giữ được vẻ lịch lãm.

Trong một khoảnh khắc khác, nam diễn viên xuất hiện với áo len xám, quần ống rộng và giày thể thao. Cách phối đồ trẻ trung giúp anh mang đến hình ảnh gần gũi, khác với vẻ ngoài nghiêm nghị thường thấy trong nhiều tác phẩm điện ảnh.

Trong một khoảnh khắc khác, nam diễn viên xuất hiện với áo len xám, quần ống rộng và giày thể thao.

Đáng chú ý, sự thay đổi ngoại hình của Ha Jung Woo diễn ra trong thời điểm anh đang chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Ha Jung Woo và nữ diễn viên Cha Jung Won dự kiến tổ chức đám cưới vào ngày 13/12 tới đây. Hôn lễ được tổ chức riêng tư tại một địa điểm không công bố, với sự tham dự của những người thân thiết.

Thông tin kết hôn của nam tài tử nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng, bởi Ha Jung Woo vốn khá kín tiếng trong chuyện đời tư.

Bên cạnh việc chuẩn bị cho hôn lễ, Ha Jung Woo vẫn duy trì các hoạt động nghệ thuật và đã xác nhận dự án điện ảnh tiếp theo mang tên Ordinary People. Bộ phim có sự tham gia của Ha Jung Woo và Son Suk Ku, khai thác câu chuyện xoay quanh những nhân vật quyền lực trong giai đoạn chính trị nhiều biến động tại Hàn Quốc.

Nội dung tập trung vào Roh Tae Woo, nhân vật đứng bên cạnh Chun Doo Hwan, người từng nắm quyền lực lớn tại Hàn Quốc. Ẩn sau hình ảnh một người bình thường, Roh Tae Woo từng bước tìm cách tiến xa hơn trên con đường quyền lực. Trong tác phẩm này, Ha Jung Woo đảm nhận vai Chun Doo Hwan, nhân vật giữ vị trí trung tâm trong chính quyền quân sự thời kỳ đó.

Bên cạnh việc chuẩn bị cho hôn lễ, Ha Jung Woo vẫn duy trì các hoạt động nghệ thuật.

Vai diễn được kỳ vọng sẽ mang đến màn hóa thân mạnh mẽ của nam tài tử, đòi hỏi khả năng thể hiện tâm lý phức tạp và thần thái của một nhân vật lịch sử gây nhiều tranh cãi.

Như vậy, những tháng cuối năm 2026 đánh dấu giai đoạn đáng chú ý với Ha Jung Woo khi anh vừa chuẩn bị cho cột mốc hôn nhân, vừa sẵn sàng bước vào dự án điện ảnh mới.