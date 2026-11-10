Tài tử 60 tuổi thừa nhận hồi hộp khi hát trước Ariana Grande

Ben Stiller mới đây thừa nhận anh cảm thấy vô cùng hồi hộp khi phải thể hiện giọng hát trước mặt Ariana Grande trên phim trường Focker-In-Law. Dù đã có nhiều năm kinh nghiệm diễn xuất và đạo diễn, nam tài tử 60 tuổi vẫn không tránh khỏi áp lực khi biết nữ ca sĩ sở hữu giọng hát hàng đầu thế giới đang theo dõi màn trình diễn của mình. Đáng chú ý, Ariana Grande không chỉ dành lời động viên mà còn trực tiếp khen ngợi giọng hát của đàn anh.

Trong phần tiếp theo của loạt phim hài đình đám, Ben Stiller tiếp tục đảm nhận vai Greg Focker. Trong khi đó, Ariana Grande tham gia dàn diễn viên với vai Olivia Jones, người yêu của Henry - con trai nhân vật Greg. Sự kết hợp giữa hai nghệ sĩ thuộc hai thế hệ và lĩnh vực hoạt động khác nhau đang trở thành một trong những yếu tố thu hút sự chú ý của khán giả trước ngày phim ra mắt.

Xuất hiện trong chương trình The Tonight Show Starring Jimmy Fallon hôm Chủ nhật, Ben Stiller tiết lộ một trải nghiệm đáng nhớ trên phim trường. Cụ thể, nam diễn viên phải thể hiện ca khúc All of Me của John Legend dành cho nhân vật Jack Byrnes do Robert De Niro thủ vai.

Ben Stiller hài hước tự nhận mình là một ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng nhanh chóng thừa nhận cảm giác áp lực khi phải hát trước Ariana Grande. Anh cho biết việc thể hiện ca khúc trước Robert De Niro đã là một trải nghiệm khá đặc biệt, nhưng sự xuất hiện của giọng ca Thank U, Next khiến mọi chuyện trở nên khác biệt.

Trước lời chia sẻ của đàn anh, Ariana Grande lập tức dành lời khen: "Thật tuyệt vời. Giọng bạn cũng rất hay". Sự động viên này khiến Ben Stiller không giấu được sự cảm kích. Nam diễn viên gửi lời cảm ơn nữ ca sĩ vì đã luôn nhiệt tình ủng hộ và mang đến nguồn năng lượng tích cực cho mọi người trên phim trường.

Không chỉ Ariana Grande, Robert De Niro cũng bày tỏ sự hài lòng với màn trình diễn của bạn diễn. Tài tử 83 tuổi khẳng định Ben Stiller đã thể hiện rất tốt và ông cảm thấy vui với kết quả của cảnh quay.

Ngoài những câu chuyện hậu trường, bộ ba Ben Stiller, Ariana Grande và Robert De Niro còn cùng xuất hiện trong chương trình trò chuyện để chúc mừng sự kiện thắp sáng cây thông Noel năm 2026 tại Trung tâm Rockefeller. Các nghệ sĩ cũng hòa mình vào không khí lễ hội khi cùng trình diễn ca khúc Giáng sinh kinh điển O Christmas Tree.

Đáng chú ý, cuộc phỏng vấn này đánh dấu lần xuất hiện công khai đầu tiên của Ariana Grande kể từ khi cô thông báo sẽ tạm ngừng hoạt động âm nhạc vô thời hạn sau khi hoàn thành chuyến lưu diễn The Eternal Sunshine Tour vào tháng 9.

Bên cạnh ba cái tên kể trên, Focker-In-Law còn có sự tham gia của Owen Wilson, Blythe Danner và Teri Polo. Bộ phim dự kiến ra rạp vào ngày 25/11, hứa hẹn tiếp tục mang đến những tình huống hài hước xoay quanh gia đình Focker.