Tài tử 55 tuổi trở thành 'Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới'

Ngày 27/10, tạp chí PeoPle chính thức công bố Noah Wyle là chủ nhân danh hiệu Sexiest Man Alive 2026 (Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới). Ở tuổi 55, anh là người kế nhiệm Jonathan Bailey, tài tử được vinh danh vào năm ngoái.

Trong cuộc phỏng vấn với PeoPle, Noah Wyle thừa nhận rất bất ngờ khi nhận được thông báo, thậm chí nghi ngờ đây là một trò đùa. "Tôi cứ nghĩ ai đó đang trêu mình. Chưa bao giờ tôi tưởng tượng bản thân sẽ được trao danh hiệu này", nam diễn viên chia sẻ.

Wyle cũng hài hước nói về những thay đổi có thể đến sau khi nhận danh hiệu: "Tôi hy vọng điều này sẽ thay đổi mọi thứ. Mong rằng từ nay cuộc sống của tôi sẽ chỉ toàn hoa hồng, rượu ngon, sữa và mật ong. Không, thực ra tôi không mong như vậy. Nhưng chắc chắn tôi sẽ bị bạn bè và gia đình trêu chọc rất nhiều vì chuyện này".

Noah Wyle được tạp chí PeoPle vinh danh là Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới năm 2026. Ảnh: @JeffLipsky.

Theo tài tử, vợ anh, Sara Wells, là một trong những người vui mừng nhất trước thông tin này. Cô khuyến khích chồng đón nhận danh hiệu, đồng thời cho rằng đây là sự ghi nhận dành cho cả ngoại hình lẫn tính cách của anh.

"Cô ấy rất vui vì điều này chứng minh gu chọn chồng của mình không tệ. Sara nghĩ tôi là người đàn ông tốt, và cách tôi làm cha, làm chồng cũng là những điều đáng được ghi nhận. Tôi chỉ biết nói: 'Được thôi, nếu em nghĩ vậy'", Wyle kể.

Nam diễn viên cũng nhắc đến George Clooney, bạn diễn cũ trong loạt phim ER, người từng hai lần được PeoPle vinh danh vào các năm 1997 và 2006. Wyle tin rằng Clooney sẽ thấy thích thú, thậm chí có phần tự hào khi chứng kiến đàn em nhận được danh hiệu tương tự.

Dù được công nhận về sức hút ngoại hình, ngôi sao The Pitt thừa nhận bản thân vẫn chưa hoàn toàn thoải mái. "Tôi thích hóa thân thành người khác, thích đảm nhận những nhân vật khác nhau. Tôi vẫn có lúc thiếu tự tin. Đến giờ, điều khó khăn nhất với tôi vẫn là nói chuyện mà không có kịch bản, khi phải là chính mình", anh bộc bạch.

Noah Wyle sinh năm 1971, là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình Mỹ. Anh nổi tiếng từ thập niên 1990 nhờ vai bác sĩ John Carter trong loạt phim y khoa ER. Gần đây, anh tiếp tục ghi dấu ấn với vai bác sĩ Michael "Robby" Robinavitch trong The Pitt (2025). Màn thể hiện trong tác phẩm này giúp nam diễn viên giành giải Emmy và Quả cầu vàng, đánh dấu bước tiến mới trong sự nghiệp.

Nam diễn viên 55 tuổi ghi dấu ấn với loạt phim ER và gần đây là The Pitt.

Về đời tư, Wyle kết hôn với Sara Wells năm 2014 và có chung một con gái, Frances. Anh còn có hai người con là Owen và Auden từ cuộc hôn nhân trước với Tracy Warbin.

Danh hiệu Sexiest Man Alive được PeoPle khởi xướng từ năm 1985, với Mel Gibson là người đầu tiên được vinh danh. Trong hơn 4 thập niên, nhiều ngôi sao Hollywood đã xuất hiện trên trang bìa đặc biệt của tạp chí, gồm Brad Pitt, Tom Cruise, Johnny Depp, Paul Rudd và John Krasinski. Trong đó, Brad Pitt và George Clooney đều từng hai lần nhận danh hiệu này.