Tải trọng vũ khí đa dạng và hỏa lực toàn diện của tiêm kích MiG-35

Dù được phát triển trên nền tảng tiêm kích hạng trung, tiêm kích MiG-35 mang lại năng lực hỏa lực đáng nể với tổng tải trọng vũ khí lên tới 6,5 tấn được bố trí trên 9 điểm treo ngoại vi.

Hệ thống giá treo này cho phép máy bay tích hợp linh hoạt các chủng loại vũ khí tiên tiến của quân đội Nga, đáp ứng hoàn hảo yêu cầu tác chiến trong cả không chiến tầm xa, không chiến cận chiến lẫn các nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực đường không dưới mặt đất.

Trong vai trò chiếm ưu thế trên không, tiêm kích MiG-35 có khả năng mang theo các dòng tên lửa đối không tầm trung và tầm xa như R-77-1 định hướng radar chủ động và R-73 dẫn đường hồng ngoại góc nhìn rộng.

Đối với các mục tiêu mặt đất và mặt nước chiến lược, máy bay tương thích với dòng tên lửa hành trình chống hạm Kh-31A, tên lửa đối đất Kh-31P chuyên diệt ra đa phòng không.

MiG-35 cũng có thể mang theo các dòng tên lửa dẫn đường chính xác cao Kh-29 và bom thông minh trang bị hệ thống dẫn đường KAB-500Kr.

Bên cạnh các loại vũ khí ngoại vi, tiêm kích MiG-35 vẫn duy trì một vũ khí cận chiến cốt lõi là pháo tự động Gryazev-Shipunov GSh-30-1 cỡ 30 mm bố trí ẩn ở thân máy bay với 150 viên đạn sẵn sàng khai hỏa.

Loại pháo này nổi tiếng với trọng lượng nhẹ, độ chính xác cực cao, hỗ trợ đắc lực cho các tình huống không chiến tầm gần hoặc tiêu hủy các mục tiêu bay giá rẻ như máy bay không người lái.

Sự kết hợp giữa số lượng điểm treo lớn, kho vũ khí thông minh đa dạng và pháo cơ hữu giúp tiêm kích MiG-35 chuyển đổi linh hoạt giữa nhiệm vụ phòng thủ không phận và tấn công tổng lực.

Năng lực mang vác này nâng tầm tiêm kích MiG-35 thành một nền tảng chiến đấu cơ đa nhiệm thực thụ, đủ sức răn đe mọi đối thủ trên các chiến tuyến phức tạp.