Tài trợ thiết bị dạy học và trao học bổng cho học sinh Trường THCS phường Bắc Nha Trang, phân hiệu 2

Ngày 23-10, Trường THCS phường Bắc Nha Trang, phân hiệu 2 phối hợp với Câu lạc bộ Rotary Busan Dongrae và Câu lạc bộ Rotary 5 Area (Hàn Quốc) tổ chức chương trình tài trợ thiết bị dạy học và trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện đơn vị tài trợ trao bảng tượng trưng tặng 10 máy vi tính cho lãnh đạo nhà trường.

Tại chương trình, các đơn vị đã tặng nhà trường 10 máy vi tính, 12 ti vi phục vụ giảng dạy và 400 bộ dụng cụ học tập; trao 8 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích học tập tốt (mỗi suất 1 triệu đồng). Tổng trị giá quà tặng, học bổng hơn 275 triệu đồng.

Đại diện đơn vị tài trợ trao bảng tượng trưng tặng 12 ti vi cho lãnh đạo nhà trường.

Được biết, năm 2025, Câu lạc bộ Rotary Busan Dongrae đã tặng 10 ti vi cho nhà trường, góp phần cải thiện điều kiện dạy và học cho giáo viên, học sinh. Trong thời gian tới, các đơn vị sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục, góp phần tăng cường tình hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc và lan tỏa tinh thần sẻ chia quốc tế.

Đại diện đơn vị tài trợ trao học bổng cho học sinh.