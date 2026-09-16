Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho nhiệm vụ đổi mới công nghệ ứng dụng AI

Chương trình dành cho doanh nghiệp và tổ chức có tư cách pháp nhân có nhu cầu ứng dụng AI để tạo ra sản phẩm, dịch vụ, quy trình, mô hình kinh doanh mới hoặc cải tiến đáng kể các sản phẩm, dịch vụ, quy trình và mô hình hiện có.

Theo NATIF, hồ sơ đề xuất cần tập trung vào khả năng đưa AI vào giải quyết các bài toán cụ thể, thay vì chỉ dừng ở việc mô tả ý tưởng công nghệ. Hồ sơ phải xác định mục tiêu, nội dung, phương án triển khai, kết quả đầu ra, kế hoạch tài chính và cơ cấu nguồn vốn. Tính khả thi được xem xét trên phương pháp thực hiện, tiến độ, thời gian và tổng mức kinh phí của nhiệm vụ.

NATIF ưu tiên các nhiệm vụ ứng dụng AI trong 6 lĩnh vực: công nghiệp chế biến, chế tạo; nông nghiệp và chế biến nông sản; y tế và dược phẩm; logistics và chuỗi cung ứng; thương mại, dịch vụ và quản trị doanh nghiệp; cơ quan hành chính Nhà nước. Ảnh minh hoạ: Hà Anh/Mekong ASEAN.

Nhiệm vụ được lựa chọn phải có khả năng ứng dụng trực tiếp, tạo hiệu quả kinh tế hoặc giải quyết vấn đề xã hội; nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Dữ liệu là một trong những nội dung được yêu cầu quan trọng. Tổ chức phải xác định nguồn dữ liệu phục vụ giải pháp AI, khả năng tiếp cận và quyền sử dụng dữ liệu, chất lượng dữ liệu cũng như kế hoạch chuẩn bị dữ liệu phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và tiến độ triển khai.

Giải pháp AI phải đáp ứng các yêu cầu phù hợp với nhiệm vụ về tính năng, chỉ tiêu kỹ thuật, dữ liệu, tiếng Việt, khả năng tích hợp, quy trình nghiệp vụ hoặc chi phí triển khai. Hồ sơ cần thể hiện khả năng vận hành giải pháp trong môi trường thực tế và mức độ phù hợp với nhu cầu của đơn vị sử dụng.

NATIF ưu tiên các nhiệm vụ ứng dụng AI trong 6 lĩnh vực gồm công nghiệp chế biến, chế tạo; nông nghiệp và chế biến nông sản; y tế và dược phẩm; logistics và chuỗi cung ứng; thương mại, dịch vụ và quản trị doanh nghiệp; cơ quan hành chính Nhà nước. Thời gian thực hiện mỗi nhiệm vụ không quá 12 tháng.

Về địa bàn, chương trình ưu tiên Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Tây Ninh và các địa phương có nhu cầu tham gia. Các tổ chức có hợp đồng, thỏa thuận hoặc cam kết hợp pháp với viện nghiên cứu, trường đại học hoặc doanh nghiệp nhỏ và vừa có giải pháp công nghệ AI cũng thuộc diện được ưu tiên xem xét.

Mức tài trợ từ ngân sách Nhà nước tối đa 3 tỷ đồng cho mỗi nhiệm vụ. Tổ chức cũng cần phải có phương án và tài liệu chứng minh khả năng huy động các nguồn vốn hợp pháp ngoài ngân sách Nhà nước.

Hồ sơ gồm đơn đăng ký; thuyết minh nhiệm vụ; cam kết không tiếp nhận trùng nguồn ngân sách nhà nước cho cùng nội dung chi; cùng các tài liệu liên quan theo quy định.

Hồ sơ có thể được nộp trực tuyến qua hệ thống quản lý nhiệm vụ đổi mới sáng tạo, gửi qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Tài trợ và đặt hàng, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (tầng 5, số 113 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội).

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đến 17h00 ngày 10/10/2026. Trường hợp số hồ sơ đáp ứng đầy đủ điều kiện vượt quá số lượng nhiệm vụ dự kiến tài trợ hoặc khả năng nguồn kinh phí được giao trong năm 2026, NATIF sẽ xét chọn theo thứ tự nộp hồ sơ hợp lệ, trong phạm vi nguồn kinh phí được cấp.

Hà Anh