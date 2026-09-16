Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

Chuyển dịch từ "ý tưởng" sang "giải quyết bài toán thực tế"

Chương trình năm nay hướng tới các doanh nghiệp, tổ chức có tư cách pháp nhân đang mong muốn ứng dụng AI để tạo ra sản phẩm, dịch vụ, quy trình, mô hình kinh doanh mới, hoặc cải tiến đáng kể những nền tảng hiện có.

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) - Ảnh: BKHVCN.

Tuy nhiên, điểm khác biệt cốt lõi trong tiêu chí đánh giá của NATIF là sự dịch chuyển trọng tâm. Thay vì chỉ xem xét các ý tưởng công nghệ trên giấy, Quỹ đặt yêu cầu cao vào khả năng đưa AI vào giải quyết những bài toán cụ thể, tạo ra hiệu quả kinh tế rõ rệt, hoặc giải quyết các vấn đề xã hội bức thiết, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Hồ sơ đề xuất đòi hỏi sự chi tiết và tính khả thi cao trên mọi phương diện: từ mục tiêu, nội dung, phương án triển khai, kết quả đầu ra cho đến kế hoạch tài chính. Đặc biệt, NATIF nhấn mạnh dữ liệu chính là "xương sống" của mọi giải pháp AI.

Tổ chức tham gia bắt buộc phải minh bạch nguồn gốc dữ liệu phục vụ dự án, chứng minh khả năng tiếp cận, quyền sử dụng, đánh giá chất lượng và trình bày kế hoạch chuẩn bị dữ liệu đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật.

Bên cạnh đó, giải pháp công nghệ đưa ra phải chứng minh được khả năng vận hành trơn tru trong môi trường thực tế, phù hợp với nghiệp vụ của đơn vị sử dụng. Các tiêu chí khắt khe về tính năng, chỉ tiêu kỹ thuật, khả năng xử lý tiếng Việt, tính tích hợp và tối ưu chi phí triển khai đều sẽ được Hội đồng chuyên môn đưa lên bàn cân.

Ưu tiên tính thực tiễn và sự liên kết viện - trường - doanh nghiệp

Với quy định thời gian thực hiện mỗi nhiệm vụ không quá 12 tháng, NATIF phát đi tín hiệu rõ ràng: ưu tiên các giải pháp có mức độ sẵn sàng cao. Quỹ kỳ vọng các nguồn tài trợ sẽ nhanh chóng kết tinh thành sản phẩm, dịch vụ và quy trình cụ thể, thay vì sa đà vào các hoạt động nghiên cứu hay thử nghiệm kéo dài.

Để tối ưu hóa hiệu quả nguồn vốn, NATIF khoanh vùng ưu tiên cho sáu lĩnh vực trọng điểm, bao gồm: công nghiệp chế biến, chế tạo; nông nghiệp và chế biến nông sản; y tế và dược phẩm; logistics và chuỗi cung ứng; thương mại, dịch vụ, quản trị doanh nghiệp; và các cơ quan hành chính nhà nước. Về mặt địa lý, các dự án triển khai tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Tây Ninh và những địa phương có nhu cầu ứng dụng thực tiễn sẽ được ưu ái xem xét.

Một điểm cộng lớn khác dành cho các tổ chức đề xuất là việc sở hữu hợp đồng, thỏa thuận hoặc cam kết hợp pháp với các viện nghiên cứu, trường đại học hoặc doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyên về giải pháp AI. Đây được xem là cơ sở vững chắc để gắn kết nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp với năng lực nghiên cứu chuyên sâu của các đơn vị công nghệ.

Trợ lực tài chính song hành cùng cam kết đối ứng

Mỗi nhiệm vụ vượt qua vòng thẩm định sẽ nhận được mức tài trợ tối đa3 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Song song với đó, để đảm bảo tính cam kết, tổ chức chủ trì phải trình bày phương án và cung cấp tài liệu chứng minh khả năng huy động nguồn vốn hợp pháp ngoài ngân sách (vốn đối ứng).

Các dự án cũng bắt buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật, cũng như các yếu tố về an toàn và bảo vệ môi trường.

Cần lưu ý, trong trường hợp số lượng hồ sơ đạt chuẩn vượt quá hạn mức tài trợ hoặc nguồn kinh phí được giao của năm 2026, NATIF sẽ áp dụng nguyên tắc xét chọn theo thứ tự thời gian nộp hồ sơ hợp lệ trong phạm vi ngân sách cho phép.

Để tham gia, các tổ chức cần chuẩn bị bộ hồ sơ đầy đủ bao gồm đơn đăng ký, bản thuyết minh nhiệm vụ, cam kết không tiếp nhận trùng nguồn ngân sách nhà nước cho cùng một nội dung chi, cùng các tài liệu chứng minh vốn đối ứng và giấy tờ liên quan theo quy định.

Quá trình tiếp nhận được thiết kế đa kênh nhằm tạo sự thuận lợi tối đa. Các đơn vị có thể nộp hồ sơ trực tuyến thông qua Hệ thống quản lý nhiệm vụ đổi mới sáng tạo tại địa chỉ https://oms.natif.vn, gửi bảo đảm qua đường bưu điện, hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Tài trợ và Đặt hàng, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (Tầng 5, số 113 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội).

Thời hạn cuối cùng để hệ thống và văn phòng NATIF đóng cửa tiếp nhận hồ sơ là 17h00 ngày 10/10/2026. Mọi thắc mắc trong quá trình hoàn thiện đề xuất, các doanh nghiệp và tổ chức có thể liên hệ trực tiếp với bà Đặng Thị Xuân Yến qua số điện thoại 0974 694 385 hoặc hòm thư điện tử ttdh@natif.vn.