Tái thiết đô thị Vĩnh Hưng: Quan trọng nhất minh bạch thông tin

Đó là ý kiến của TS.KTS Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam tại tọa đàm “Tái thiết đô thị Vĩnh Hưng: Hài hòa lợi ích trong tái cấu trúc không gian đô thị” do báo Xây dựng tổ chức chiều 23/10.

TS.KTS Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam tại tọa đàm . Ảnh: TC

Dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết đô thị Vĩnh Hưng có quy mô khoảng 447ha, được kỳ vọng góp phần khắc phục những bất cập về hạ tầng, tổ chức lại không gian đô thị và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Hiện dự thảo Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án đang được công khai lấy ý kiến cộng đồng. Tuy nhiên, với quy mô lớn, tác động đến nhà ở, đất đai và sinh kế của nhiều hộ dân, dự án đặt ra những vấn đề cần trao đổi, làm rõ, đặc biệt là chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Tại toạ đàm, ông Ngô Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) cho rằng, tái thiết, cải tạo và chỉnh trang đô thị là nhiệm vụ cần thiết để tạo bước đột phá trong phát triển phường Vĩnh Hưng, thúc đẩy thương mại, dịch vụ và nâng cao đời sống, an sinh xã hội của người dân.

“Chính quyền phường sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, cung cấp thông tin và đồng hành cùng người dân trong quá trình triển khai dự án.

Mục tiêu là tạo sự đồng thuận, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân, nhà đầu tư và chính quyền địa phương, để dự án được thực hiện hiệu quả, góp phần phát triển đô thị và nâng cao chất lượng sống của người dân”, ông Cường cam kết.

Phối cảnh đô thị Vĩnh Hưng sau tái thiết. Ảnh: XD

Theo TS, KTS Phan Đăng Sơn, để tạo sự đồng thuận và nhận được sự đồng hành của người dân trong quá trình tái thiết đô thị Vĩnh Hưng, điều quan trọng nhất là minh bạch thông tin quy hoạch, trung thực trong quá trình trao đổi và bảo đảm thực hiện những cam kết đã đưa ra.

Người dân cần được thông tin đầy đủ về phương án quy hoạch. Những hạng mục hạ tầng sẽ được đầu tư, quyền lợi được thụ hưởng cũng như trách nhiệm của các bên trong quá trình triển khai dự án.

KTS Đăng Sơn cho rằng, với những hộ dân phải di dời, giải phóng mặt bằng, yêu cầu đặt ra là bảo đảm an cư thông qua phương án tái định cư tại chỗ, với chất lượng nhà ở và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn trước.

Ngoài ra, việc bố trí hạ tầng, trường học, cơ sở y tế, giao thông và không gian công cộng cần được tính toán đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và bảo đảm sinh kế lâu dài cho người dân.

Chỉ ra lý do Vĩnh Hưng được lựa chọn tái thiết, theo ông Sơn, khu vực này còn nhiều dư địa phát triển. Bên cạnh khu vực làng xóm cũ cần được chỉnh trang, địa bàn còn có những khu đất trống, không gian công cộng chưa được khai thác hiệu quả như công viên, hồ nước… Đây là những điều kiện thuận lợi để tổ chức lại không gian đô thị, đáp ứng các yêu cầu phát triển đặt ra.

Vị KTS này chỉ ra, một lợi thế quan trọng khác của Vĩnh Hưng là khả năng phát triển theo mô hình TOD - đô thị gắn với giao thông công cộng, đặc biệt là các tuyến giao thông tốc độ cao và đường sắt đô thị.

Theo quy hoạch, khu vực có bốn tuyến đường sắt đi qua, kết hợp với cải tạo hệ thống giao thông, có khả năng kết nối với các trục giao thông chính của thành phố và trục cảnh quan sông Hồng. Đây là những yếu tố quan trọng trong tổ chức không gian và định hướng phát triển đô thị. Nếu chỉ chỉnh trang nhỏ lẻ, đơn lẻ, những tác động tích cực đối với toàn bộ khu vực sẽ khó đạt như kỳ vọng.

“Cần tiếp cận theo hướng tổng thể, phân định rõ các khu vực tái thiết và các khu vực chỉnh trang, cải tạo, đồng thời bảo đảm sự hài hòa giữa việc kế thừa các giá trị văn hóa truyền thống với yêu cầu phát triển mới”, ông Sơn nêu ý kiến.