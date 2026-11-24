Tuy nhiên, quá trình này không chỉ dừng ở chỉnh trang nhà cửa, mở rộng không gian hay tổ chức lại kiến trúc mà phải gắn với đầu tư đồng bộ trường học, cơ sở y tế, công viên và các thiết chế cộng đồng, bảo đảm quyền lợi và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Yêu cầu cấp thiết từ thực tiễn

Những con ngõ chỉ rộng 3-4m, thiếu vỉa hè, xe chữa cháy khó tiếp cận, trong khi công viên, trường học chưa đáp ứng đủ nhu cầu là thực trạng tại nhiều khu vực của phường Vĩnh Hưng. Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng Ngô Mạnh Cường cho biết, trên địa bàn phường có nhiều khu dân cư hình thành manh mún, thiếu không gian giao thông và công trình công cộng. Vì vậy, chỉnh trang các khu dân cư cũ cần gắn với mở rộng đường, ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật, bổ sung họng cứu hỏa và nâng cao điều kiện phòng cháy, chữa cháy.

Công viên Phùng Khoang (phường Đại Mỗ). Ảnh: Quang Thái

Bài toán tương tự cũng đặt ra tại các khu tập thể Kim Liên, Trung Tự, Khương Thượng, Vĩnh Hồ... Trong quá trình nghiên cứu quy hoạch cải tạo, xây dựng lại, việc bố trí nhà ở phải được tính toán đồng bộ với giao thông, cây xanh và các công trình công cộng. Quỹ đất nội đô hạn hẹp, mật độ dân cư cao và hiện trạng sử dụng đất phức tạp khiến việc cân đối các chức năng đô thị trở thành thách thức lớn.

Đối với các khu chung cư cũ, yêu cầu cải tạo càng cấp thiết. Hà Nội có khoảng 2.160 nhà chung cư cũ cần rà soát, cải tạo, nhưng đến đầu năm 2026 mới hoàn thành khoảng 19 dự án. Tiến độ còn chậm khiến nhiều công trình tiếp tục xuống cấp, trong khi nhu cầu cải thiện điều kiện sống của người dân ngày càng cấp bách.

Điều quan trọng trong quá trình tái thiết là phải xác định rõ quy mô dân số sau quy hoạch và khả năng đáp ứng của hệ thống dịch vụ công. Việc tăng tầng cao, khai thác không gian để tạo thêm quỹ đất công cộng cần được tính toán đồng bộ với năng lực giao thông, trường học, thoát nước và khả năng vận hành các công trình thiết yếu. Bởi một khu đô thị được tái thiết chỉ thực sự đáp ứng mục tiêu khi người dân không chỉ có nơi ở an toàn, khang trang mà còn được tiếp cận đầy đủ trường học, cơ sở y tế, không gian xanh và các tiện ích công cộng.

Bảo đảm hạ tầng xã hội tương ứng với quy mô dân số

Tái thiết những khu dân cư đã hình thành qua nhiều thập kỷ luôn là bài toán phức tạp bởi phía sau mỗi căn nhà không chỉ là tài sản tích lũy mà còn là sinh kế và những mối quan hệ cộng đồng. Vì vậy, dù người dân đồng thuận với chủ trương cải tạo, các phương án bồi thường, tạm cư, tái định cư vẫn cần được công khai, giải thích rõ ràng để tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong cho biết, giai đoạn 2026-2030, nhu cầu tái định cư bằng căn hộ phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố dự kiến khoảng 22.957 căn. Trong khi đó, quỹ nhà chuyển tiếp có khả năng cân đối chỉ khoảng 708 căn. Để bổ sung nguồn cung, Sở Xây dựng đề xuất sử dụng khoảng 22.249 căn hộ tại 64 dự án nhà ở xã hội phục vụ tái định cư, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án chuyển tiếp. Tuy nhiên, theo tính toán sơ bộ, nguồn nhà hoàn thành trong giai đoạn 2026-2028 vẫn chưa đáp ứng kịp nhu cầu. Đây là áp lực lớn khi Hà Nội đồng thời triển khai nhiều dự án hạ tầng và chỉnh trang đô thị.

Tuy nhiên, bảo đảm đủ nhà tái định cư mới chỉ là một phần của bài toán. Điều quan trọng là nơi ở mới phải đáp ứng nhu cầu đi lại, học tập, chăm sóc sức khỏe và duy trì sinh kế. Với các hộ kinh doanh mặt phố, chuyển đến căn hộ chung cư có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập; với gia đình có con nhỏ, khoảng cách đến trường học cũng tác động đáng kể đến sinh hoạt hằng ngày.

Theo TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, tái thiết các khu dân cư cũ cần gắn với định hướng phát triển không gian Thủ đô, khai thác lợi thế kết nối giao thông công cộng, kiểm soát mật độ xây dựng và bảo đảm môi trường sống thông thoáng. Đây là những yêu cầu quan trọng để việc tổ chức lại không gian đô thị thực sự nâng cao chất lượng sống, thay vì tạo thêm áp lực lên hệ thống hạ tầng hiện hữu.

Về cơ chế, Luật Thủ đô năm 2026 và Nghị quyết số 66/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội về chính sách cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị và phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) đã bổ sung các cơ chế phục vụ quá trình này.

Trong đó, Nghị quyết số 66/2026/NQ-HĐND đặt ra yêu cầu phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng phải bảo đảm hạ tầng xã hội tương ứng với quy mô dân số, lao động và hệ số sử dụng đất; các chỉ tiêu quy hoạch không được gây quá tải hạ tầng đô thị.

Từ quy hoạch đến triển khai, yêu cầu đặt ra là phải xây dựng phương án tái thiết khả thi, có lộ trình và nguồn lực cụ thể. Quỹ đất dành cho trường học, công viên, cơ sở y tế và không gian sinh hoạt cộng đồng cần được bảo đảm trong suốt quá trình thực hiện. Đặc biệt, quyền và lợi ích chính đáng của người dân phải được tính toán, giải quyết ngay từ đầu bằng những phương án cụ thể, công khai, minh bạch.

Thành công của tái thiết đô thị không chỉ được đo bằng những công trình mới hay diện mạo khang trang, hiện đại mà quan trọng hơn là chất lượng sống của người dân có thực sự được nâng lên. Một khu đô thị sau tái thiết phải bảo đảm nơi ở an toàn, hạ tầng đồng bộ, sinh kế ổn định và duy trì sự gắn kết cộng đồng. Đó cũng là thước đo cho quá trình Hà Nội cải tạo các khu dân cư xuống cấp, hướng tới phát triển đô thị hiện đại và bền vững.