Ban tổ chức trao giải toàn đoàn cho các câu lạc bộ Tài Thiện Phú 1, Công an thành phố Đà Nẵng và Phan Châu Trinh - Tam Kỳ. Ảnh: BẢO LÂM

Giải đấu thu hút hơn 600 vận động viên đến từ 21 đoàn tham dự. Các vận động viên tranh tài ở nội dung đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ thuộc 10 nhóm tuổi; cùng nội dung đơn nam, đơn nữ vô địch dành cho vận động viên từ 16 tuổi trở lên.

Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, CLB Tài Thiện Phú 1 giành giải nhất toàn đoàn. CLB Công an thành phố Đà Nẵng xếp thứ nhì và CLB Phan Châu Trinh - Tam Kỳ đứng thứ ba.

Ở nội dung đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ, các cặp vận động viên thi đấu theo từng nhóm tuổi. Tại nhóm tuổi 66 trở lên, giải nhất đôi nam thuộc về Bùi Rê - Nguyễn Đạt Cầu (CLB Phan Châu Trinh - Tam Kỳ); đôi nữ thuộc về Nguyễn Thị Vinh - Cù Thị Thọ (CLB Sao Đêm 1); đôi nam nữ thuộc về Bùi Rê - Mai Thị Lan (CLB Phan Châu Trinh - Tam Kỳ).

Ở nhóm tuổi 61 - 65, cặp Nguyễn Thế Hiếu - Trần Văn Tâm (CLB Công an thành phố Đà Nẵng) giành giải nhất đôi nam; Trần Văn Tâm - Trần Thị Thủy (CLB Công an thành phố Đà Nẵng) vô địch đôi nam nữ.

Tại nhóm tuổi 56 - 60, các giải nhất lần lượt thuộc về Nguyễn Mai Du - Trần Khánh Duy (đôi nam), Lê Thị Thông - Phan Thị Thanh (đôi nữ), cùng thuộc CLB Tài Thiện Phú 1; Dương Phước Bình - Võ Thị Yến Lan (đôi nam nữ, CLB Tài Thiện Phú 2).

Ở nhóm tuổi 51 - 55, giải nhất đôi nam thuộc về Nguyễn Huy Hùng - Lê Chí Phước (CLB Sao Đêm 1); đôi nữ thuộc về Trần Thị Thắng - Bùi Thị Minh Tuấn và đôi nam nữ thuộc về Viện Quang Vũ - Lê Thị Hồng Thanh (cùng CLB Tài Thiện Phú 1).

Với nhóm tuổi 46 - 50, Nguyễn Thanh Hải - Bùi Hồng Nam (CLB Công an thành phố Đà Nẵng) giành giải nhất đôi nam; Trần Thị Thiên Ngân - Nguyễn Thị Phượng vô địch đôi nữ; Đặng Văn Châu - Bùi Thị Thu Sương (CLB Công an thành phố Đà Nẵng) giành giải Nhất đôi nam nữ.

Ở nhóm tuổi 41 - 45, các cặp Hoàng Vĩnh An - Trần Văn Thạch (đôi nam, CLB Công an thành phố Đà Nẵng), Huỳnh Nguyễn Trúc Vy - Nguyễn Thị Thu Giang (đôi nữ, CLB Tài Thiện Phú 1) và Nguyễn Như Anh Tuấn - Võ Thị Ngọc Trang (đôi nam nữ, CLB Tài Thiện Phú 1) giành giải nhất.

Tại nhóm tuổi 36 - 40, giải nhất đôi nam thuộc về Nguyễn Như Anh Tú - Văn Thị Ngọc Trang (CLB Tài Thiện Phú 1); đôi nữ thuộc về Lê Thị Thanh Hà - Lê Thị Thanh Thùy (CLB Công an thành phố Đà Nẵng); đôi nam nữ thuộc về Nguyễn Như Anh Tú - Nguyễn Thị Bé Trâm (CLB Tài Thiện Phú 1).

Ở nhóm tuổi 31 - 35, CLB Tài Thiện Phú 1 giành hai giải nhất đôi nam và đôi nữ, lần lượt thuộc về các cặp Nguyễn Thế Bảo - Đào Dược Lâm và Nguyễn Thị Lan Anh - Trần Thị Thanh Xuân. Giải nhất đôi nam nữ thuộc về Nguyễn Hoàng Nhật Huy - Nguyễn Minh Nhật (CLB Công an thành phố Đà Nẵng).

Trong khi đó, ở nhóm tuổi 16 - 30, các cặp Nguyễn Tùng Giang - Nguyễn Vũ Thịnh (đôi nam), Đặng Thị Khánh Thư - Nguyễn Thị Phương Hà (đôi nữ) và Nguyễn Tùng Giang - Nguyễn Thị Thu Minh (đôi nam nữ) đều thuộc CLB Tài Thiện Phú 1 giành giải nhất.

Ở nội dung đơn nam vô địch, Nguyễn Thành Đạt (CLB Phan Châu Trinh - Tam Kỳ) giành giải nhất. Trần Thị Thanh Xuân (CLB Tài Thiện Phú 1) đứng đầu nội dung đơn nữ vô địch.

Ngoài ra, ở nội dung đôi nam lãnh đạo, cặp Nguyễn Hữu Hóa - Nguyễn Quốc Hải (CLB Sao Đêm 1) giành giải nhất.