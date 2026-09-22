Toàn cảnh phiên tòa tái thẩm vụ án hôn nhân gia đình về “Ly hôn, tranh chấp nuôi con” do Ủy ban Thẩm phán TAND tỉnh Quảng Trị xét xử ngày 22/9.

Ngày 22/9, tại trụ sở TAND tỉnh Quảng Trị, Ủy ban Thẩm phán TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa xét xử tái thẩm vụ án hôn nhân gia đình về “Ly hôn, tranh chấp nuôi con” giữa nguyên đơn là anh N.T.C. (SN 1996) và bị đơn là chị P.H.T.M. (SN 1997).

Hội đồng tái thẩm đã quyết định hủy một phần Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự trước đó về “phần con chung”, giao hồ sơ vụ án cho TAND Khu vực 5 - Quảng Trị xét xử sơ thẩm lại theo quy định của pháp luật.

Tái thẩm vụ ly hôn sau 6 năm vì kết quả ADN

Theo nội dung vụ án, anh N.T.C. và chị P.H.T.M. đăng ký kết hôn ngày 24/4/2017 tại UBND phường 1, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Sau khi kết hôn, hai người phát sinh mâu thuẫn do quan điểm, tính tình không phù hợp, dẫn đến không quan tâm, chăm sóc lẫn nhau nên anh N.T.C. yêu cầu được ly hôn với chị P.H.T.M.

Ngày 13/5/2020, TAND TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (nay là TAND Khu vực 5 - Quảng Trị) ban hành Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự.

Theo quyết định, Tòa án công nhận anh N.T.C. và chị P.H.T.M. thuận tình ly hôn. Về con chung, cháu N.T.Đ. (SN 2017) được giao cho chị P.H.T.M. trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng; anh N.T.C. không phải cấp dưỡng nuôi con.

Anh N.T.C. và chị P.H.T.M. có quyền thăm nom, chăm sóc, giáo dục con chung, không ai có quyền cản trở việc thực hiện quyền này. Về tài sản chung và nợ chung, hai bên không yêu cầu Tòa án giải quyết.

Sự việc phát sinh hơn 6 năm sau khi quyết định trên được ban hành.

Ngày 19/6/2026, anh N.T.C. có đơn đề nghị xem xét vụ việc theo thủ tục tái thẩm. Theo nội dung đơn, sau khi Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự có hiệu lực pháp luật, anh N.T.C. mới biết cháu N.T.Đ. không phải con đẻ của mình.

Kèm theo đơn đề nghị là kết quả xét nghiệm ADN giữa anh N.T.C. và cháu N.T.Đ. ngày 16/6/2026 của Công ty TNHH Di Truyền DNA TESTINGS LAB tại TP.HCM.

Từ kết quả này, anh N.T.C. đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm để xác định cháu N.T.Đ. không phải con đẻ của mình.

Hủyphầnquyếtđịnhvề con chung

Ngày 3/9/2026, Chánh án TAND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định kháng nghị tái thẩm số 01/2026/QĐ-TA-DS, đề nghị Ủy ban Thẩm phán TAND tỉnh Quảng Trị xét xử theo thủ tục tái thẩm, hủy một phần quyết định đã có hiệu lực pháp luật về quan hệ con chung để xét xử sơ thẩm lại theo thủ tục do Bộ luật Tố tụng dân sự quy định.

Tại phiên tòa tái thẩm, đại diện VKSND tỉnh Quảng Trị đề nghị Ủy ban Thẩm phán TAND tỉnh Quảng Trị chấp nhận quyết định kháng nghị của Chánh án TAND tỉnh Quảng Trị.

Sau khi xem xét vụ việc, căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 352; khoản 2 Điều 356 và Điều 357 Bộ luật Tố tụng dân sự, Hội đồng tái thẩm quyết định hủy một phần Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự số 56/2020/QĐST-HNGĐ ngày 13/5/2020 của TAND TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (nay là TAND Khu vực 5 - Quảng Trị) về “phần con chung”.

Hồ sơ vụ án được giao cho TAND Khu vực 5 - Quảng Trị xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật.

Quyết định tái thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày Hội đồng tái thẩm ra quyết định.