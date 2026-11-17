Hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2026 và làm việc song phương tại Trung Quốc.

Với 21 nền kinh tế thành viên, chiếm hơn 60% GDP và gần 50% thương mại toàn cầu, APEC là một trong những cơ chế hợp tác kinh tế quan trọng hàng đầu khu vực, quy tụ nhiều nền kinh tế lớn và phần lớn các đối tác kinh tế quan trọng của Việt Nam.

Trong bối cảnh thế giới và khu vực bước vào giai đoạn chuyển đổi bước ngoặt, môi trường vĩ mô toàn cầu gia tăng bất định, chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Thành phố Thâm Quyến - nơi đăng cai Tuần lễ cấp cao APEC 2026. Ảnh: BTC APEC 2026

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ cùng các lãnh đạo APEC tái khẳng định và thúc đẩy những giá trị cốt lõi của Diễn đàn APEC về mở cửa kinh tế, tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư, tăng cường hợp tác kinh tế - kỹ thuật.

Việc tổ chức các hoạt động tại Thâm Quyến, cái nôi của cải cách, mở cửa của Trung Quốc cùng ba ưu tiên của Năm APEC 2026 về mở cửa, đổi mới sáng tạo và hợp tác truyền tải thông điệp nếu không có hợp tác, không có đổi mới sáng tạo sẽ không thể viết nên những câu chuyện thành công về tăng trưởng kinh tế và phát triển, không có sự năng động và sức sống của khu vực.

Việt Nam tham dự Tuần lễ cấp cao với tâm thế của chủ nhà APEC 2027. Tại Thâm Quyến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ chính thức đón nhận vai trò chủ nhà.

Đây là dịp quan trọng để Việt Nam lắng nghe ý kiến của các thành viên, tranh thủ sự ủng hộ, hướng tới một chương trình nghị sự vừa đáp ứng nhu cầu thiết thực của khu vực, vừa mang tính dài hạn, qua đó khẳng định vai trò, trách nhiệm và đóng góp của Việt Nam đối với diễn đàn và khu vực.

Đây không chỉ là dấu mốc trong tiến trình 30 năm tham gia APEC của Việt Nam mà còn là dịp để Việt Nam khẳng định vị thế, uy tín, trách nhiệm, năng lực điều phối ngày càng cao trong hợp tác khu vực sau hai lần đảm nhiệm vai trò chủ nhà APEC.

Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng tạo động lực mới cho quan hệ hợp tác song phương, đặc biệt là quan hệ Việt Nam - Trung Quốc. Các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo các nền kinh tế lớn là dịp quan trọng để làm sâu sắc quan hệ, mở rộng cơ hội hợp tác về thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Với Trung Quốc, trọng tâm là cụ thể hóa các nhận thức chung của lãnh đạo hai nước cấp cao thành những chương trình, dự án hợp tác thiết thực về kết nối hạ tầng, logistics, công nghệ cao và liên kết doanh nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân tặng album ảnh cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân trong chuyến thăm Trung Quốc hồi tháng 4. Ảnh: TTXVN

Đặc biệt, các hoạt động tại Thâm Quyến mở ra cơ hội tăng cường kết nối với Vùng Vịnh Lớn Quảng Đông - Hồng Kông - Ma Cao, tận dụng thế mạnh bổ trợ của các trung tâm công nghệ, sản xuất, tài chính và dịch vụ hàng đầu khu vực, qua đó mở rộng không gian hợp tác và tạo thêm động lực tăng trưởng mới cho Việt Nam.

Các hoạt động tại Vân Nam góp phần thúc đẩy liên kết kinh tế giữa khu vực Tây Nam của Trung Quốc với Việt Nam, nhất là các tỉnh biên giới.

Hướng tới một năm APEC 2027 thành công trên mọi phương diện

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cho biết, tiếp nối những nỗ lực và kết quả hợp tác trong suốt Năm APEC 2026, Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC tại Thâm Quyến được kỳ vọng sẽ là dấu mốc quan trọng, kết tinh những thành quả của cả năm, đồng thời tạo động lực mới cho hợp tác và liên kết kinh tế khu vực trong giai đoạn tới.

Đường phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc được trang hoàng với các biểu tượng APEC 2026. Ảnh: VCG

"Chúng tôi kỳ vọng hội nghị tại Thâm Quyến sẽ tạo xung lực mới cho liên kết kinh tế khu vực, củng cố niềm tin vào thương mại, đầu tư mở và hợp tác cùng có lợi.

Trong bối cảnh các rào cản thương mại gia tăng, chuỗi cung ứng đang tái cấu trúc, APEC cần thúc đẩy những bước tiến thực chất trong thuận lợi hóa thương mại, kết nối chuỗi cung ứng, giảm chi phí logistics và hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tận dụng cơ hội từ chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, qua đó mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp trong khu vực", ông Vũ chia sẻ.

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao cũng kỳ vọng những kết quả và đồng thuận đạt được tại Thâm Quyến sẽ tạo nền tảng vững chắc và động lực thuận lợi cho Năm APEC 2027 tại Việt Nam. Việt Nam mong muốn kế thừa và phát huy những thành quả của Năm APEC 2026, cùng các thành viên thúc đẩy những định hướng hợp tác mang tính chiến lược, đáp ứng các yêu cầu phát triển mới của khu vực, đồng thời tạo ra những kết quả cụ thể, thiết thực và có giá trị lâu dài.

Các hoạt động tiếp xúc cấp cao và kết nối doanh nghiệp tại Thâm Quyến sẽ mở ra những cơ hội hợp tác mới, chuyển hóa các cam kết và tiềm năng thành những dự án cụ thể về thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần đưa doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Tại Thâm Quyến, hai bên sẽ thúc đẩy kết nối giữa vùng, cực tăng trưởng của hai nước, tranh thủ các tiềm năng của khu Vịnh lớn Quảng Đông - Hồng Kông - Ma Cao, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, sản xuất tiên tiến, công nghiệp phụ trợ, gắn kết đầu tư chất lượng cao với đào tạo nguồn nhân lực.

Việt Nam đang tăng tốc thi công các dự án tại Phú Quốc để phục vụ cho năm APEC 2027. Ảnh phối cảnh Trung tâm Hội nghị và Triển lãm

Trong khuôn khổ các hoạt động tại Vân Nam, hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác kết nối hạ tầng giao thông thông suốt, phát triển hệ thống logistics hiện đại, sớm triển khai mô hình cửa khẩu thông minh, tăng cường giao lưu nhân dân biên giới mật thiết và hợp tác quản lý biên giới hiệu quả.

Việt Nam tin tưởng rằng, với tinh thần đối thoại, hợp tác và đồng thuận, Tuần lễ cấp cao APEC 2026 tại Thâm Quyến sẽ tạo thêm động lực cho thương mại, đầu tư, kết nối và đổi mới sáng tạo, đồng thời đóng góp những nền tảng quan trọng để Việt Nam và các nền kinh tế thành viên khác cùng hướng tới một Năm APEC 2027 thành công trên mọi phương diện.