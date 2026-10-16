Tái thả động vật hoang dã về môi trường tự nhiên

Công an xã Thu Bồn phối hợp thả rùa cổ sọc về tự nhiên.

Ngay sau khi tiếp nhận cá thể rùa cổ sọc do anh Cao Đình Cảnh (1985, trú xã Thu Bồn) giao nộp, Công an xã đã phối hợp với Ban Quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn tiến hành các thủ tục tái thả về môi trường tự nhiên theo quy định của pháp luật.

TẤN VIỆT

+ Trong lúc làm ruộng, ông Lê Trọng Hiền (1962, trú xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện một cá thể trăn lớn (nặng hơn 7kg), bò trên khu vực canh tác. Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ động vật hoang dã, ông Hiền đã chủ động bắt giữ an toàn và mang đến giao nộp cho Công an xã Thạch Xuân. Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Thạch Xuân đã phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng hoàn tất các thủ tục theo quy định để thả về môi trường rừng tự nhiên.

T.XUÂN

Lực lượng chức năng tiếp nhận cá thể trăn do ông Hiền giao nộp.