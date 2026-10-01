Tái thả 31 cá thể động vật nguy cấp, quý, hiếm về môi trường tự nhiên
Ngày 1/10, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật - Ban quản lý Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh phối hợp với Kiểm lâm khu vực Mang Yang, Công an xã Ayun thả thành công 31 cá thể động vật nguy cấp, quý, hiếm về môi trường tự nhiên.
Theo đó, đợt tái thả lần này bao gồm 10 loài động vật nguy cấp, quý, hiếm (nhóm IB và IIB), có vai trò quan trọng trong cân bằng và duy trì hệ sinh thái rừng tự nhiên.
Cụ thể: 17 cá thể Rùa núi vàng; 5 cá thể Rùa núi viền; 2 cá thể Tê tê Java; Rùa cổ sọc; Chim Cao cát bụng trắng; Khỉ đuôi lợn; Cu li nhỏ; Rùa đất lớn; Trăn gấm; Kỳ đà hoa.
Theo Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật - Ban quản lý Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, toàn bộ số động vật trên được tiếp nhận trong tháng 8-9/2026, thông qua việc tự nguyện bàn giao của người dân và sự phối hợp của các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Điều này thể hiện tín hiệu tích cực, cho thấy nhận thức của cộng đồng trong việc bảo vệ động vật hoang dã ngày càng được nâng cao.
Khi mới được tiếp nhận, nhiều cá thể trong tình trạng sức khỏe yếu, thậm chí bị thương nặng, có thể trạng suy kiệt. Có những cá thể mất bản năng tự nhiên.
Thông qua quy trình cứu hộ chuyên nghiệp, bao gồm điều trị thú y, chế độ dinh dưỡng phù hợp và phục hồi tập tính hoang dã, Trung tâm đã từng bước giúp các cá thể phục hồi sức khỏe và khả năng sinh tồn.
Kết quả kiểm tra sức khỏe định kỳ đầu tháng 8/2026 xác nhận, cả 31 cá thể đều đạt tình trạng sức khỏe tốt, phục hồi bản năng tự nhiên và đủ điều kiện sống độc lập trong môi trường rừng.
Hoạt động tái thả được tổ chức dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng địa phương, bao gồm lực lượng Kiểm lâm và Chính quyền địa phương, nhằm đảm bảo tuân thủ đúng quy trình, quy định pháp luật và an toàn cho các cá thể động vật.
Việc đưa các loài động vật hoang dã nguy cấp trở lại môi trường tự nhiên không chỉ góp phần phục hồi quần thể loài trong hệ sinh thái rừng của Ban quản lý Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, mà còn khẳng định hiệu quả của công tác cứu hộ, bảo tồn tại địa phương.
Đồng thời, hoạt động này tiếp tục lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về bảo vệ đa dạng sinh học, kêu gọi cộng đồng chung tay chấm dứt hành vi săn bắt, nuôi nhốt, buôn bán động vật hoang dã trái phép.
Nguồn Công Lý: https://congly.vn/tai-tha-31-ca-the-dong-vat-nguy-cap-quy-hiem-ve-moi-truong-tu-nhien-541540.html