Tái thả 16 động vật nguy cấp về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Hoạt động tái thả diễn ra dưới sự giám sát chặt chẽ của chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm nhằm đảm bảo đúng quy định pháp luật

Đợt tái thả này bao gồm nhiều loài thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB và IIB, có vai trò thiết yếu trong việc duy trì cân bằng hệ sinh thái rừng tự nhiên. Trong đó, tiêu biểu có thể kể đến diều đầu nâu, cầy hương, khỉ đuôi lợn, khỉ mặt đỏ, cu li nhỏ cùng các loài rùa quý như rùa núi vàng, rùa núi viền, rùa sa nhân và rùa răng.

Theo Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh, toàn bộ số động vật này được tiếp nhận trong tháng 10 và tháng 11.2026 thông qua sự phối hợp của các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Gia Lai và việc tự nguyện bàn giao từ người dân.

Khi mới tiếp nhận, nhiều cá thể rơi vào trạng thái suy kiệt, sức khỏe yếu, bị thương nặng hoặc đã mất bản năng tự nhiên.

Qua quá trình chăm sóc, điều trị thú y, xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp và phục hồi tập tính hoang dã tại trung tâm, kết quả kiểm tra sức khỏe đầu tháng 11.2026 xác nhận toàn bộ 16 cá thể đều đạt thể trạng tốt, đủ khả năng sinh tồn và sống độc lập trong môi trường rừng.

Đợt tái thả bao gồm nhiều loài thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB và IIB

Hoạt động tái thả diễn ra dưới sự giám sát chặt chẽ của chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm nhằm đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Việc đưa các loài động vật hoang dã trở lại tự nhiên không chỉ giúp phục hồi quần thể loài tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh mà còn lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về bảo vệ đa dạng sinh học, kêu gọi cộng đồng chung tay chấm dứt tình trạng săn bắt, nuôi nhốt và buôn bán động vật hoang dã trái phép.